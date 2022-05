May 11, 2022 / 04:59 PM IST

విక్ట‌రీ వెంక‌టేశ్ ( Venkatesh), అంజ‌లా జ‌వేరి (Anjala Zaveri) హీరోహీరోయిన్లుగా తెర‌కెక్కిన చిత్రం ‘ప్రేమించుకుందాం రా’ (Preminchukundam Raa). రొమాంటిక్ యాక్ష‌న్ సినిమాగా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం వెంకీ కెరీర్‌లో వ‌న్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ హిట్‌గా నిలిచింది. తెలుగు ప్రేక్ష‌కులు ఇప్ప‌టికీ ఆ పాట‌లు ఎక్క‌డో ఒక చోట వింటూనే ఉంటారంటే..ఈ సినిమాకున్న క్రేజ్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవ‌చ్చు. జ‌యంత్ సీ ప‌రాన్జీ (Jayanth C Paranji) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో సురేశ్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం మే 9 నాటికి పాతికేళ్లు (silver jubilee anniversary) పూర్తి చేసుకుంది.

సిల్వ‌ర్ జూబ్లీ యానివ‌ర్స‌రీ సంద‌ర్భంగా వెంకీ అండ్ టీం హైద‌రాబాద్‌లో ఒక్క‌చోట చేరి సంద‌డి చేసింది. పాతికేళ్ల స‌క్సెస్ సెల‌బ్రేష‌న్స్ జ‌రుపుకుంది. వెంక‌టేశ్‌, జ‌యంత్ సీ ప‌రాన్జీ, బెన‌ర్జీ, బాబు మోహ‌న్, నిహారిక‌, (మాస్ట‌ర్) ఆనంద్ వ‌ర్ద‌న్ సినిమాలో న‌టించిన ఇత‌ర యాక్ట‌ర్లు పాల్గొన్నారు. 25ఇయ‌ర్స్ చైన్‌తోపాటు సినిమా థీమ్‌తో డిజైన్ చేసిన గిఫ్ట్‌ను వెంకీకి అందించారు టీం మెంబ‌ర్స్. మ‌ణిశ‌ర్మ మ్యూజిక్ కంపోజిష‌న్‌లో వ‌చ్చిన పాట‌ల‌న్నీ ఆల్ టైమ్ సూప‌ర్ హిట్స్ గా నిలిచాయి.

ఈ సినిమాలో దివంగ‌త న‌టులు జ‌య‌ప్ర‌కాశ్ రెడ్డి, శ్రీహ‌రి విల‌నిజం పండించిన తీరు ఆడియెన్స్ ఎప్ప‌టికీ మ‌రిచిపోరు. ప్రేమించుకుందాం రా టీం రీ యూనియ‌న్ సెల‌బ్రేష‌న్ వీడియోను సురేశ్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ అధికారిక ట్విట‌ర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేయ‌గా..నెట్టింట్లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తోంది.

The #PreminchukundamRaa Reunion was all heart ❤️❤️❤️

#25YearsForBBప్రేమించుకుందాంరా pic.twitter.com/4cozqSrpxr

— Suresh Productions (@SureshProdns) May 11, 2022