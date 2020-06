క‌రోనా వ‌ల‌న ఇప్ప‌ట్లో థియేట‌ర్స్ తెర‌చుకునే అవ‌కాశం క‌నిపించ‌డం లేదు. దీంతో చాలా సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫాంల‌లో విడుద‌ల అవుతున్నాయి. ఇప్ప‌టికే బాలీవుడ్‌కి సంబంధించి గులాబో సితాబో చిత్రం ఓటీటీ ప్లాట్ ఫాంలో విడుద‌ల కాగా, నేష‌న‌ల్ అవార్డ్ విన్న‌ర్ ప్ర‌కాశ్ జా తెర‌కెక్కించిన ప‌రీక్ష‌: ది ఫైన‌ల్ టెస్ట్ మూవీ కూడా ఓటీటీలో విడుద‌ల కాబోతున్న‌ట్టు అఫీషియ‌ల్‌గా పేర్కొన్నారు.



జీ5లో విడుద‌ల కానున్న పరీక్ష చిత్రంలో ఆదిల్ హుస్సేన్‌, సంజ‌య్ సూరి, చైల్డ్ యాక్ట‌ర్ శుభ‌మ్ జా ముఖ్య‌పాత్ర‌ల‌లో క‌నిపించ‌నున్నారు. మూవీ ఎప్పుడు విడుద‌ల అవుతుంది అనే దానిపై ఇంకా క్లారిటీ ఇవ్వ‌లేదు. నేష‌న‌ల్ అవార్డ్ విన్నంగ్ డైరెక్ట‌ర్ మూవీ విడుద‌ల చేయ‌డం మాకెంతో సంతోషంగా ఉంద‌ని జీ5 సంస్థ పేర్కొంది. కాగా, విద్యాబాల‌న్ శకుంత‌లా దేవి, జాన్వీ క‌పూర్ గుంజ‌న్ స‌క్సేనా: ది కార్గిల్ గ‌ర్ల్ చిత్రాలు ఇప్ప‌టికే ఓటీటీలో విడుద‌ల కానున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే.



Very proud to collaborate with multiple national award-winning director #PrakashJha to announce our upcoming #ZEE5OrginalFilm #Pareeksha – The Final Test, starring Adil Hussain, Sanjay Suri, Priyanka Bose. #ComingSoon



