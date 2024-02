February 17, 2024 / 12:41 PM IST

Ooru Peru Bhairavakona | తెలుగు న‌టుడు సందీప్ కిషన్ (Sundeep Kishan) న‌టించిన తాజా చిత్రం ఊరు పేరు భైరవకోన (Ooru Peru Bhairavakona). ఫాంటసీ డ్రామా నేపథ్యంలో వ‌చ్చిన ఈ సినిమాకు వీఐ ఆనంద్‌ దర్శకత్వం వ‌హించాడు. వర్ష బొల్లమ్మ కావ్య థాపర్ హీరోయిన్‌లుగా న‌టించారు. ఈ సినిమా శుక్ర‌వారం ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి ప్ర‌స్తుతం పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాకు ప్రీమియర్ షోలకే మంచి టాక్ రావడంతో విడుదల తరువాత సందీప్ కిషన్ హిట్ కొట్టడం ఖాయం అనుకున్నారు.

అయితే చెప్పిన‌ట్లుగానే ఈ చిత్రం మొద‌టిరోజు బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద భారీ వ‌సూళ్లు రాబ‌ట్టింది. ఈ సినిమా ఫ‌స్ట్ డే వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా రూ.6 కోట్లు వ‌సూళ్లు చేసిన‌ట్లు సందీప్ కిషన్ ఎక్స్ వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించాడు. ఈ విష‌యాన్ని తెలుపుతూ.. ”నా మీద ప్రయోగించబడిన అస్త్రాలన్నిటిని దాటించి ఇది మీరు నాకు అందించిన విజయం, నా ప్రాణం అడ్డేసైన సరే, నా కష్టంతో మీరు నా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని ఎల్లప్పటికి నిలబెట్టుకుంటాను”. అంటూ రాసుకోచ్చాడు. కాగా ఈ పోస్ట్ ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

So Indebted to your Love & Affection♥️

నా మీద ప్రయోగించబడిన అస్త్రాలన్నిటిని దాటించి ఇది మీరు నాకు అందించిన విజయం, నా ప్రాణం అడ్డేసైన సరే, నా కష్టంతో మీరు నా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని ఎల్లప్పటికి నిలబెట్టుకుంటాను 🙏🏽

#OoruPeruBhairavaKona pic.twitter.com/YPDoITSZzo

— Sundeep Kishan (@sundeepkishan) February 17, 2024