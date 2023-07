SPY | ఐదు రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్‌.. నిఖిల్ స్పై తాజా కలెక్షన్లు

July 4, 2023 / 08:23 PM IST

SPY | టాలీవుడ్‌ యంగ్ హీరో నిఖిల్ సిద్దార్థ (Nikhil Siddhartha) నటించిన తాజా చిత్రం స్పై (SPY). ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సృష్టికర్త సుభాష్ చంద్రబోస్ విమాన ప్రమాద మిస్టరీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీని పాపులర్‌ ఎడిటర్‌ గ్యారీ బీహెచ్‌ డైరెక్ట్‌ (డెబ్యూ) చేశాడు. ఐశ్వర్యా మీనన్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషించింది. జులై 29న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైన స్పై బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు రాబడుతోంది. స్పై ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొదటి రోజు రూ.11.70 కోట్లు గ్రాస్ రాబట్టి.. నిఖిల్‌ కెరీర్‌లో బిగ్గెస్ట్‌ ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన సినిమాగా నిలిచింది.

తాజాగా మరో అప్‌డేట్ తెరపైకి వచ్చింది. స్పై ఐదు రోజుల్లో బ్రేక్ ఈవెన్‌ మార్క్‌ను చేరుకొని టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలిచింది. స్పై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐదు రోజుల్లో రూ.28.90 కోట్లు వసూళ్లు చేసింది. నిఖిల్‌ కెరీర్‌లో సూపర్‌ఫాస్ట్‌గా బ్రేక్‌ ఈవెన్ సాధించిన సినిమాగా మరో రికార్డు కూడా స్పై ఖాతాలో చేరిపోయింది. స్పైలో దగ్గుబాటి రానా కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ చిత్రాన్ని Ed Entertainments బ్యానర్‌పై కే రాజశేఖర్‌ రెడ్డి నిర్మించారు.

స్పై నేతాజీ మరణం మిస్టరీని ఛేదించే క్రమంలో సాగే యాక్షన్‌ సన్నివేశాలతో సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్‌తో సాగుతూ మూవీ లవర్స్‌ను ఆకట్టుకుంటోంది. నిఖిల్ ఖాతాలో ది ఇండియా హౌజ్‌, స్వయంభు, కార్తికేయ 3 సినిమాలున్నాయి.

