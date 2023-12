December 6, 2023 / 07:30 PM IST

Naa Saami Ranga | టాలీవుడ్‌ హీరో అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘నా సామి రంగ’ (Naa Saami Ranga). ద‌ర్శకుడు విజయ్ బిన్నీ ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నాడు. ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ప్రేక్షకుల ముందుకి రానున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి లాంఛ్ చేసిన నా సామి రంగ టైటిల్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌, టైటిల్ గ్లింప్స్‌ వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తూ.. సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ మ్యూజిక‌ల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ సింగిల్ ఎత్తుకెళ్లి పోవాలనిపిస్తుందే (Yettukelli Povalanipisthunde) అనే సాంగ్‌ను త్వ‌రలోనే విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. దీనితో పాటు ఈ సినిమా నుంచి నాగార్జున కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాస చిట్టూరితో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో ఆశికా రంగనాథ్ కథానాయికగా నటిస్తోంది. M.M కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు.

The magical combo of King @iamnagarjuna and @mmKeeravaani is back, loading us up with another chartbuster album.

First single #YettukelliPovalanipisthunde from #NaaSaamiRanga is pure magic. 🎬🎵

Get ready for a musical treat like never before! 🔥🎧 #NagarjunaKeeravaaniMagic… pic.twitter.com/ZyIHksUb5T

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) December 6, 2023