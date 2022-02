February 17, 2022 / 04:15 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood) మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi) మ‌ల‌యాళ సూప‌ర్ హిట్ మూవీ లూసిఫ‌ర్ తెలుగు రీమేక్‌లో న‌టిస్తోన్న సంగ‌తి తెలిసిందే. గాడ్ ఫాద‌ర్ (Godfather) టైటిల్‌తో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన క్రేజీ అప్ డేట్ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది. మోహ‌న్ రాజా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ఈ చిత్రంలో లేడీ సూప‌ర్ స్టార్ న‌య‌న‌తార (Nayanthara)ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది. తాజా అప్‌డేట్ ప్ర‌కారం స్టార్ హీరోయిన్ న‌య‌న‌తార‌తో మేజ‌ర్ షెడ్యూల్‌ను పూర్తి చేశాడ‌ట మోహ‌న్ రాజా. ఈ విషయాన్ని ట్విట‌ర్ ద్వారా షేర్ చేశాడు మోహ‌న్ రాజా.

న‌య‌న‌తార‌తో క‌లిసి దిగిన ఫొటోను షేర్ చేస్తూ..’ఆమెతో వ‌రుస‌గా మూడోసారి ప‌నిచేయ‌డం సంతోషం, సంతృప్తి కంటే ఎక్కువ‌..’అంటూ క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చాడు. ఈ ప్రాజెక్టులో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో స‌ల్మాన్ ఖాన్ కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తాడ‌ని టాక్ కాగా దీనిపై అఫీషియ‌ల్ అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది. సూప‌ర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్, కొణిదెల ప్రొడ‌క్ష‌న్ కంపెనీ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ఎస్ థ‌మ‌న్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్.

Finished a major schedule today with the lady superstar #Nayanthara for our #Godfather

It’s nothing less than sheer joy n satisfaction working with her for the consecutive third time #Thanioruvan#Velaikkaran #Godfather pic.twitter.com/PqQ8BE4z4r

— Mohan Raja (@jayam_mohanraja) February 16, 2022