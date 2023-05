May 26, 2023 / 06:30 PM IST

SSMB 28 | టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో మహేశ్ బాబు (Mahesh Babu) నటిస్తోన్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 28 (SSMB 28). మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌ (Trivikram Srinivas) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 28 ఫస్ట్‌ గ్లింప్స్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అభిమానుల కోసం మేకర్స్‌ స్టన్నింగ్ అప్‌డేట్‌ అందించి.. ఖుషీ చేస్తున్నారు. ముందుగా వచ్చిన వార్తల ప్రకారం మే 31న ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 28 టైటిల్‌ లుక్‌ విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్‌.

మీ సమీప థియేటర్లలో మే 31న.. ఇదివరకెన్నడూ లేని విధంగా టైటిల్‌ లుక్, గ్లింప్స్‌కు లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు తెలియజేశారు. ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 28 నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది. ఈ చిత్రంలో పూజాహెగ్డే, శ్రీలీల ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌ రాధాకృష్ణ (చినబాబు) నిర్మిస్తున్నారు.

మహేశ్‌ బాబు, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన అతడు, ఖలేజా తర్వాత మూడోసారి వస్తున్న సినిమా కావడంతో ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 28పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని 2024 జనవరి 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నారు. ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 28 ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. ఈ సినిమా తర్వాత ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి డైరెక్షన్‌లో వరల్డ్‌ అడ్వెంచరస్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా రాబోయే ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 29తో బిజీ కానున్నాడు మహేశ్‌ బాబు.

On 31st May, there will be a MASS Treat Video that will be unveiled by SuperFans. As we want to give beloved fans the respect & love, we are holding back content till the D-Day🤩

Logo or video won’t be out on any platform before YOU unveil! Let’s celebrate it in a MASSive way🔥 https://t.co/DS4GGJxx99

— Naga Vamsi (@vamsi84) May 26, 2023