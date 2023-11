November 23, 2023 / 01:40 PM IST

Lal Salaam | ఈ ఏడాది ‘జైలర్’ సినిమాతో సూపర్ సక్సెస్ అందుకున్నాడు తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్‌ (Rajinikanth). ఈ జోష్​లో ఆయన వరుస సినిమాలను లైన్‌లో పెడుతున్నాడు. ఇప్ప‌టికే జై భీమ్ ద‌ర్శ‌కుడితో త‌లైవ 170 సినిమా చేస్తున్న ర‌జనీ.. త‌న కూతురు ఐశ్వర్య డైరెక్షన్‌లో ‘లాల్‌సలామ్‌’ (Lal Salaam) అనే సినిమామ చేస్తున్నాడు. విష్ణువిశాల్‌, విక్రాంత్ ఈ సినిమాలో లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తుండగా.. టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ ‘కపిల్‌ దేవ్‌'(Kapil Dev) కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన లాల్‌ సలామ్‌ టైటిల్ పోస్టర్‌తో పాటు దీపావ‌ళి కానుక‌గా విడుద‌ల చేసిన టీజ‌ర్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది.

ఈ సినిమాలో తన పాత్రకు డబ్బింగ్ పూర్తి చేశాడు టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ కపిల్‌ దేవ్‌. లాల్‌సలామ్‌లో త‌న పాత్రకు మన లెజెండరీ ఇండియన్ క్రికెటర్ కపిల్ దేవ్ డబ్బింగ్ పూర్తి చేశాడని లైకా ప్రొడక్షన్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో ఓ ఫొటో షేర్ చేసింది. ఇక ఈ ఫొటోలో క‌పిల్ దేవ్ డ‌బ్బింగ్ చెబుతున్న‌ట్లు ఉండ‌గా.. స్టూడియో రూమ్‌లో ఐశ్వర్య కూర్చోని క‌పిల్‌కు స‌లహాలు ఇస్తున్న‌ట్లు ఉంది.

