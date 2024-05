May 23, 2024 / 11:39 AM IST

Keerthy Suresh | మహానటి సినిమాతో తెలుగు, తమిళంతోపాటు వివిధ భాషల్లో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్‌ సంపాదించుకుంది కీర్తిసురేశ్‌. ఈ సినిమాతో నేషనల్ అవార్డు అందుకున్న కీర్తిసురేశ్ (Keerthy Suresh) బాలీవుడ్ యాక్టర్ వ‌రుణ్ ధవన్ (Varun Dhawan) లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న బేబీ జాన్ (Baby John)లో వన్‌ ఆఫ్‌ ది ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోందని తెలిసిందే. కాగా ఈ మూవీలో కీర్తిసురేశ్ బోల్డ్‌ లిప్‌లాక్‌ సీన్‌లో నటించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందన్న వార్త ఒకటి బీటౌన్‌గా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

మరి లిప్‌లాక్‌ సీన్‌ వార్తలపై కీర్తిసురేశ్‌ ఏదైనా క్లారిటీ ఇస్తుందేమో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు. బేబీ జాన్‌లో వామికా గ‌బ్బి మరో హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని కోలీవుడ్ డైరెక్ట్ కాలీస్ డైరెక్ట్ చేస్తుండగా.. జవాన్ డైరెక్టర్ అట్లీ నిర్మిస్తున్నాడు. షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ మూవీ నుంచి ఇటీవలే విడుద‌ల చేసిన ఫ‌స్ట్ లుక్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది.

ఈ చిత్రాన్ని మే 31 2024 ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ఇప్పటికే ప్రకటించారు మేకర్స్‌. యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రానున్న ఈ సినిమాకు థ‌మ‌న్ సంగీతం అందిస్తుండగా.. సినీ1 స్టూడియోస్, జియో స్టూడియోస్‌తో క‌లిసి ప్రియాఅట్లీ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. బేబీజాన్ కీర్తిసురేశ్ బాలీవుడ్ డెబ్యూ సినిమా కావడం విశేషం. ఈ భామ ప్రస్తుతం తమిళంలో నాలుగు సినిమాల్లో నటిస్తోంది.

Welcome to Bollywood Keerthy 👏 pic.twitter.com/VznsStj6ub

Actress #KeerthySuresh Accepts to do a Bold Lip Lock Kiss Scene in Varun Dhawan’s #BabyJohn Movie

బేబీ జాన్‌ ఫ‌స్ట్ లుక్..

Hold your breath, the storm is coming. #BabyJohn starring Varun Dhawan, Keerthy Suresh & Wamiqa Gabbi releasing in theatres on May 31st 2024!@MuradKhetani @priyaatlee #JyotiDeshpande @Atlee_dir @Varun_dvn @KeerthyOfficial @GabbiWamiqa @bindasbhidu @rajpalofficial @kalees_dir… pic.twitter.com/vIfaT4Gwc1

— atlee (@Atlee_dir) February 7, 2024