February 29, 2024 / 11:12 AM IST

Premalu Movie | మ‌ల‌యాళంలో చిన్న సినిమాగా విడుద‌లై బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకున్న తాజా చిత్రం ‘ప్రేమ‌లు (Premalu). రూ.11 కోట్ల బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం ఫిబ్ర‌వ‌రి 09న విడుద‌లై కేవలం 15 రోజుల్లోనే రూ.67కోట్ల వ‌సూళ్లను సాధించింది. లవ్ కామెడీ డ్రామాగా తెలంగాణ (Telangana), హైదరాబాద్(Hyderabad) బ్యాక్ డ్రాప్‌లో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం ప్ర‌స్తుత యూత్‌ను తెగ ఆక‌ట్టుకుంటుంది. ఇక మ‌ల‌యాళంలో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ హిట్ అయిన ఈ సినిమాను తెలుగులో విడుద‌ల చేసేందుకు మేక‌ర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన అనౌన్స్‌మెంట్ వ‌చ్చేసింది.

ఈ సినిమాను తెలుగులో నేరుగా థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయనున్నారు. ప్ర‌ముఖ టాలీవుడ్ దిగ్గ‌జ ద‌ర్శ‌కుడు రాజమౌళి కుమారుడు ఎస్.ఎస్ కార్తికేయ ఈ సినిమాను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి ప్ర‌క‌ట‌న కూడా విడుద‌ల చేశాడు. బాహుబలి థీమ్ లో ఉన్న ఈ పోస్టర్ ప్రస్తుతం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఇక తెలుగు వెర్ష‌న్‌కు సంబంధించి త్వ‌ర‌లోనే విడుద‌ల తేదీ ప్ర‌క‌టించ‌నున్న‌ట్లు కార్తికేయ వెల్ల‌డించాడు.

ప్ర‌ముఖ మ‌ల‌యాళ న‌టుడు ఫహద్ ఫాజిల్(Fahad Fazil) నిర్మించిన ఈ సినిమాను గిరీష్ ఏడీ(Girish AD) దర్శకత్వం ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించ‌గా.. నస్లేన్, మమితా, అల్తాఫ్ సలీమ్, మీనాక్షి రవీంద్రన్, అఖిల భార్గవన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లు పోషించారు. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ స‌గానికి పైగా హైదరాబాద్‌లోనే జ‌రుపుకోవ‌డం విశేషం. కేర‌ళ నుంచి తెలంగాణ‌కు జాబ్ చేయ‌డానికి వ‌చ్చిన మ‌ల‌యాళీలు ఇక్క‌డ ఎలా ఉన్నారు అనే చిన్న కాన్సెప్ట్‌తో ఈ సినిమా వచ్చింది. ముఖ్యంగా సినిమాలో వ‌చ్చిన చార్మినార్, ట్యాంక్‌బండ్, తెలంగాణ సెక్రటేరియట్, అంబేద్కర్ విగ్రహం సీన్స్ అయితే మూవీకే హైలెట్ అని చెబుతున్నారు. మనం రోజు తిరిగే హైదరాబాద్ ఇంత అందంగా ఉంటుందా అనేంతలా క్యాప్చర్ చేసి హైదరాబాదీలకు ఒక లవ్ స్టోరీ ఇచ్చాడు అని ద‌ర్శ‌కుడికి కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Venturing into distribution for the first time with #Premalu. As soon as I watched, couldn’t resist myself to release it in Telugu. Hoping it will work here too… In our theatres, in March 🙂

Special mention to this cute Baahubali-themed announcement made by team #Premalu.❤️👏🏻 https://t.co/seSxXT9vI9

— S S Karthikeya (@ssk1122) February 28, 2024