Devil Movie | కళ్యాణ్ రామ్ ‘డెవిల్’ నుంచి ‘దూరమే తీరమై’ సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్.!

December 16, 2023 / 05:24 PM IST

Devil Movie | టాలీవుడ్ హీరో నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri Kalyan Ram) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం డెవిల్ (Devil). ది బ్రిటిష్ సీక్రెట్ ఏజెంట్ అనేది ఉప‌శీర్షిక‌. ఈ చిత్రానికి అభిషేక్ నామా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహిస్తుండ‌గా.. స్పై థ్రిల్లర్‌గా ఈ సినిమా తెర‌కెక్కుతుంది. ఇక ఈ సినిమాను డిసెంబ‌ర్ 29న పాన్ ఇండియా లెవ‌ల్లో రిలీజ్ చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర ప‌డుతుండ‌టంతో ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌ల చేసిన ట్రైల‌ర్‌తో పాటు ఫ‌స్ట్ సింగిల్, సెకండ్ సింగిల్‌ల‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మరో సాంగ్ అప్‌డేట్‌ అందించారు. డెవిల్ నుంచి దూరమే తీరమై అనే మెలోడీ సాంగ్ ప్రోమోను మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా విడుద‌ల చేశారు. దూరమే తీరమై నింగి తాకే నేల‌ని. తార‌లే చేరువై నన్ను చేరే ఆమ‌ని. కళ్ళముందర ఉంది నేడిలా.. ఎలా నీకు నేను చేరువైనా ఈ క్ష‌ణం అంటూ మెలోడీలా సాగింది. దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ సాంగ్‌ను డిసెంబర్ 18న రిలీజ్ చేయనున్నారు.

