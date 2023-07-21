Indian Cinema | ఇండియన్ సినిమా రేంజ్‌ అంటే ఇదే.. ప్రభాస్ Kalki 2898 ADతో రికార్డులు బద్దలే..!

Indian Cinema| మహానటి ఫేం నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో గ్లోబల్ స్టార్ ప్రభాస్ (Prabhas) పాన్ ఇండియా సినిమాలో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. సైన్స్ ఫిక్షన్ జోనర్లో ప్రాజెక్ట్ K (Project k) వర్కింగ్ టైటిల్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD) టైటిల్ను ఫిక్స్ చేశారు. అభిమానులు, మూవీ లవర్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఈ మూవీ టైటిల్, గ్లింప్స్ వీడియో విడుదల కాగా.. గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తోంది. హాలీవుడ్ సినిమాలకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా హై టెక్నికల్ వాల్యూస్తో ఈ మూవీ రాబోతున్నట్టు క్లారిటీ వచ్చేసింది.
గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇప్పటివరకు ఏ తెలుగు సినిమా సాధించని రికార్డులను కొల్లగొట్టడం గ్యారంటీ అని ఫస్ట్ లుక్, గ్లింప్స్ వీడియోలు చెప్పేస్తున్నాయి. ప్రభాస్ ఈ సినిమాతో హాలీవుడ్ స్టార్ స్టేటస్ ఇమేజ్ను సొంతం చేసుకోవడం పక్కా అని అంటున్నారుట్రేడ్ పండితులు, సినీ జనాలు. యూఎస్ఏలోని శాన్ డియాగోలో ఏర్పాటు చేసిన ఈవెంట్లో ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే ప్రభాస్ లుక్ విడుదల చేయగా.. సూపర్ హీరో అవతార్లో అదరగొట్టేస్తున్నాడు.
శాన్ డియాగో కామిక్ కాన్ (San Diego Comic-Con (SDCC)) ఈవెంట్లో టైటిల్ గ్లింప్స్ ను విడుదల చేశారు. కల్కి 2898 ఏడీలో కనిపించబోయే రైడర్లు బ్లాక్ కాస్ట్యూమ్స్లో కవచం ధరించి ఆయుధాలతో కనిపిస్తూ.. సినిమాకే హైలెట్గా నిలువబోతున్నారని గ్లింప్స్ చెబుతోంది. హాలీవుడ్ మేకర్స్ కల్కి 2898 ఏడీ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన దీపికా పదుకొనే, ప్రభాస్ హ్యాండ్ పోస్టర్లు సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.
ఈ చిత్రంలో దీపికా పదుకొనే , దిశా పటానీ, అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మేకర్స్ ఇప్పటికే కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్ (యూనిఫార్మ్డ్ విలన్ ఆర్మీ) కాస్ట్యూమ్స్ మేకింగ్, అసెంబ్లింగ్ వీడియోను లాంఛ్ చేయగా.. నెట్టింట వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని 2024 జనవరి 12న విడుదల చేయబోతున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
కల్కి 2898 ఏడీ గ్లింప్స్ వీడియో..
కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్ స్టిల్స్..
San Diego Comic Con Thread : #projectk #SanDiegoComicCon pic.twitter.com/ppGsFBBNJc
— Sandeep (@sunnypvsk_krish) July 20, 2023
#ProjectK is coming to Hall H, but first they are taking the floor #SDCC pic.twitter.com/q8iKOq9GpF
— Parks And Cons (@ParksAndCons) July 20, 2023
Our Raiders are ready to conquer @Comic_Con today! 💥#ProjectK #WhatisProjectK #Prabhas @SrBachchan @ikamalhaasan @deepikapadukone @nagashwin7 @VyjayanthiFilms pic.twitter.com/t8TKs2GbVf
— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) July 20, 2023
#ProjectK at comic-con 😍🔥#WhatisProjectK #Prabhas pic.twitter.com/YvXZqXEWEx
— Prudhvi 🙂 (@troglodyte_7) July 20, 2023
కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్ సిద్దమవుతున్నారిలా..
ప్రభాస్ కల్కి 2898 ఏడీ తాజా లుక్..
20 hours to go 💥
The Hero rises. From now, the Game changes 🔥
This is Rebel Star #Prabhas from #ProjectK.
First Glimpse on July 20 (USA) & July 21 (INDIA).
To know #WhatisProjectK stay tuned and subscribe: https://t.co/0EiA3RMlm5…@SrBachchan @ikamalhaasan… pic.twitter.com/G4McU7oAuS
— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) July 20, 2023