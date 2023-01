Jr NTR | తొలి భారతీయ నటుడిగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అరుదైన రికార్డు.. వివరాలివే

January 5, 2023 / 06:14 PM IST

ఎప్పుడూ ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌తో వార్తల్లో నిలుస్తున్న టాలీవుడ్ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ ఏదైనా ఉందా..? అంటే ఠక్కున గుర్తొచ్చే సినిమా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ (RRR). ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి (SS Rajamouli) బాహుబలి ప్రాంఛైజీ తర్వాత గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ తో మరోసారి తెలుగు సినిమా సత్తా చాటాడు.

ఈ భారీ ప్రాజెక్టులో వన్ ఆఫ్ ది లీడ్ రోల్‌లో నటించిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) అరుదైన ఫీట్ అందుకున్నాడు. ఆస్కార్స్ రేసులో ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌కు గాను టాప్‌ -10 బెస్ట్‌ యాక్టర్లలో స్థానం సంపాదించుకున్న తొలి భారతీయ నటుడిగా రికార్డు సృష్టించాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్. వరల్డ్‌ పాపులర్ మ్యాగజైన్ Variety ఈ జాబితాను ప్రకటించింది.

ఇప్పటివరకు ఏ భారతీయుడు నెలకొల్పని ఫీట్ అందుకోవడంతో అటు ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ మూవీ లవర్స్, ఇటు తారక్ ఫ్యాన్స్ సంతోషంలో ఎగిరిగంతేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌లో ఎంఎం కీరవాణి కంపోజ్ చేసిన నాటు నాటు సాంగ్‌ ఆస్కార్స్ రేసులో టాప్‌ 5 బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ కేటగిరీలో చోటు సంపాదించుకుంది. నాటు నాటు సాంగ్‌ ఇదే విభాగంలో అకాడమీ అవార్డ్స్‌లో కూడా షార్ట్‌లిస్ట్‌ అయింది.

#NTR becomes the first Indian actor to feature in Variety's Top 10 Best Actor predictions for Oscars@tarak9999#NTRJr #NTRGoesGlobal pic.twitter.com/S14EIr5EyN

— Suresh Kondi (@SureshKondi_) January 5, 2023