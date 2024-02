Girls Will Be Girls Nocturnes Shine Bright At Sundance Film Festival 2024

Girls Will Be Girls | అమ్మాయిలు.. అమ్మాయిలే!

టీనేజ్‌ చాలా సంక్లిష్టమైన దశ. కానీ ఆ మలుపులో పిల్లల్ని అర్థం చేసుకునేదెవరు, మనోభావాలను పట్టించుకునేదెవరు? ఒకప్పుడైతే వయసు ఎలా వచ్చిందో, ఎలా వెళ్లిందో కూడా తెలియని పరిస్థితి. ఇప్పుడలా కాదు. పిల్లలు ఎన్నో చూస్తున్నారు, తెలుసుకుంటున్నారు.

February 24, 2024 / 09:16 AM IST

ఈ అంశాన్ని ఎత్తి చూపే చిత్రమే Girls Will Be Girls. ఆ ఇతివృత్తం నచ్చేసి.. నటి రిచా చద్దా నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఎక్కువశాతం మహిళలే పనిచేసిన ఈ చిత్రానికి శుచి తలాటి దర్శకురాలు.

అమెరికాలో జరిగిన సండాన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో ఈ సినిమా ఆడియన్స్‌ అవార్డు గెలుచుకొంది. నాయికగా నటించిన ప్రీతి పాణిగ్రాహి ప్రత్యేక పురస్కారాన్ని అందుకొన్నది. ఈ సందర్భంగా ప్రీతి గురించి చెప్పుకోవాల్సిందే. 22 ఏండ్ల ఈ యువతి.. పదహారేండ్ల అమ్మాయిలా నటించి మెప్పించింది. టీనేజర్ల ఉద్వేగాల గురించి బోల్డ్‌గా చర్చించిన ఈ చిత్రంలో నటించేందుకు మొదట్లో కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపించిందట. అసలే తనకు వెండితెర కొత్త. పైగా సంప్రదాయ కుటుంబం. అయినా, వాస్తవ పరిస్థితులను కథ ప్రతిబింబిస్తున్నదనే అభిప్రాయంతో కుటుంబ సభ్యులు ప్రీతికి అండగా నిలిచారు. ప్రోత్సహించారు. త్వరలోనే ఈ చిత్రం థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

