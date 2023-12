December 17, 2023 / 02:46 PM IST

G2 Movie | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్ అడివిశేష్ న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘జీ 2’(G2). శేష్‌ హీరోగా శశి కిరణ్ టిక్కా తెరకెక్కించిన ‘గూఢచారి’ (Gudachari2) బాక్సాఫీసు వద్ద హిట్‌గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. 2018లో విడుదలైన ఈ సినిమాకి కొనసాగింపుగా ‘జీ2’ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు వినయ్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వం వహించ‌నుండ‌గా.. ప్ర‌స్తుతం శ‌రవేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది. ఇదిలావుంటే.. నేడు అడివిశేష్ పుట్టిన‌రోజు ఈ సంద‌ర్భంగా మూవీ నుంచి చిత్ర‌యూనిట్ కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను పంచుకున్నారు.

ఈ పోస్ట‌ర్‌లో అడివి శేష్, ద‌ర్శ‌కుడు వినయ్‌ కుమార్ ఉండ‌గా.. అతిపెద్ద మిషన్ కోసం వెళ్లడానికి ఏజెంట్ 116 సిద్ధంగా ఉన్నాడు. అంటూ రాసుకోచ్చారు. మ‌రోవైపు ఈ బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ సీక్వెల్‌లో అడివిశేష్‌కు జోడీగా బాలీవుడ్ స్టార్ న‌టి బ‌నితా సంధు న‌టించ‌నుంది. బ‌నితా సంధు బాలీవుడ్ మూవీ అక్టోబ‌ర్ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చి తొలి సినిమాతోనే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. తాజాగా ‘జీ2’ సినిమాతో టాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వ‌బోతున్న‌ది. ఇక ఈ సీక్వెల్‌ను పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యాన‌ర్‌ల‌పై టీవీ విశ్వ‌ప్ర‌సాద్‌, అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

Team #G2 wishes @AdiviSesh a very Happy Birthday ❤️‍🔥

Agent 116 is ready and raring to go for the biggest mission 💥💥#BanitaSandhu @vinaykumar7121 @peoplemediafcy @AAArtsOfficial @AKentsOfficial @vishwaprasadtg @AbhishekOfficl @vivekkuchibotla @MayankOfficl @abburiravi… pic.twitter.com/ew8BpUemEe

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) December 17, 2023