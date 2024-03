Fighter Movie | ఓటీటీలోకి హృతిక్ రోషన్ ‘ఫైటర్’.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే.?

March 20, 2024 / 05:15 PM IST

Fighter Movie | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్ (Hrithik Roshan) న‌టించిన‌ తాజా చిత్రం ఫైటర్ ‌(Fighter). సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రంలో దీపికా పదుకొనే (Deepika Padukone) క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టించ‌గా.. అనిల్‌ కపూర్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రం రిప‌బ్లిక్ డే కానుక‌గా జనవరి 25నప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి డిజాస్ట‌ర్‌గా నిలిచింది. ఇదిలావుంటే.. తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీ లాక్ చేసుకుంది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ ఫ్లిక్స్ వేదికగా మార్చి 21 నుంచి అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ విష‌యాన్ని నెట్ ఫ్లిక్స్ ఎక్స్ వేదిక‌గా వెల్ల‌డించింది. ఈ సినిమాలో హృతిక్ రోషన్ స్క్వాడ్రన్ లీడర్ షంషేర్ పఠానియా (పాటీ)గా క‌నిపించ‌నుండ‌గా.. స్క్వాడ్రన్ లీడర్‌ మిన్నిగా (దీపికా పదుకొనే).. గ్రూప్ కెప్టెన్ రాకేష్ జై సింగ్ పాత్రలో అనిల్‌ కపూర్‌ కనిపించనున్నాడు. ఈ మూవీని వయాకామ్‌ 18 స్టూడియోస్‌-మార్‌ఫ్లిక్స్‌ పిక్చర్స్‌ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి.

Ladies and Gentlemen, FIGHTER is all set for landing!! ✈️🔥 🤩

Fighter is releasing tonight at 12am on Netflix! pic.twitter.com/KYqnb3hKFL

— Netflix India (@NetflixIndia) March 20, 2024