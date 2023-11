November 28, 2023 / 06:08 PM IST

Hari Hara Veera Mallu | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ (Pawan Kalyan) వరుస సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. పవర్‌ స్టార్ టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి హ‌రిహ‌ర వీర‌మ‌ల్లు (Hari Hara Veera Mallu). క్రిష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. పవన్ కల్యాణ్ కొన్ని రోజులుగా పొలిటికల్ కమిట్‌మెంట్స్‌తో బిజీగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ సినిమా షూటింగ్‌కు సంబంధించి కొత్త అప్‌డేట్ ఏమీ బయటకు రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో సినిమాలోని ఓ డైలాగ్‌ చెప్పి టాక్‌ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలిచాడు బాలీవుడ్‌ యాక్టర్ బాబీ డియోల్‌.

హరిహరవీరమల్లు అప్‌డేట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న పవన్‌ అభిమానుల కోసం బాబీ డియోల్ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ అందించి ఫుల్ ఖుషీ చేస్తున్నాడు‌. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ హరిహరవీరమల్లులో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం యానిమల్ ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉన్న బాబీ డియోల్‌ ఓ ఈవెంట్‌లో హరిహరవీరమల్లు డైలాగ్ లీక్ చేసి టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలిచాడు. ‘బాద్‌ షా బేగం మా ప్రాణం.. దయచేసి ఆమె ప్రాణాలు కాపాడు. మీకేం కావాలో కోరుకోవాలని ఆదేశిస్తున్నా’.. అనే డైలాగ్‌ చెప్పి ఔరా అనిపిస్తున్నాడు. ఇప్పుడీ డైలాగ్‌ నెట్టింట సెగలు పుట్టిస్తోంది.

తాజా డైలాగ్ లీక్‌తో కొంత రిలాక్స్‌ అవుతున్నారు పవన్‌ ఫ్యాన్స్‌. పవన్‌ కల్యాణ్‌ కెరీర్‌లోనే తొలిసారి పీరియాడిక్ డ్రామా నేపథ్యంలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రం రెండు పార్టులుగా రాబోతుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. హరిహరవీరమల్లు ఈ ఏడాది చివరికల్లా పూర్తయి.. వచ్చే ఏడాది ఎన్నికల్లోపు విడుదలవుతుందని నిర్మాత ఏఎం రత్నం ఇప్పటికే ఓ చిట్ చాట్‌లో చెప్పారు. మరి నవంబర్‌ కూడా గడిచిపోతున్నా షూటింగ్ అప్‌డేట్ ఏమీ రాకపోవడంతో అనుకున్న సమయానికి విడుదల చేయడం కష్టమేనని అభిప్రాయపడుతున్నారు సినీ జనాలు.

ఈ చిత్రంలో నిధి అగర్వాల్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. బాలీవుడ్ నటుడు అర్జున్ రాంపాల్‌, న‌ర్గీస్ ఫ‌క్రీ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. లెజెండరీ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ ఎంఎం కీర‌వాణి ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు‌‌. క్రిష్‌ టీం ఇప్పటికే రిలీజ్‌ చేసిన హ‌రిహ‌ర‌వీర‌మ‌ల్లు పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ వీడియోలు సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. హరిహరవీరమల్లు అండ్‌ టీంపై వచ్చే హై ఆక్టేన్‌ యాక్షన్‌ సీన్లను ఇప్పటికే రామోజీఫిలింసిటీలో చిత్రీకరించారని తెలిసిందే.

హర్ష్‌ వర్మ ఏమన్నాడంటే..?

