April 11, 2024 / 03:48 PM IST

AamirKhan | ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముస్లిం సోదరసోదరీమణులంతా పవిత్ర రంజాన్ పర్వదిన సంబురాలు జరుపుకుంటున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలతోపాటు సినీ ప్రముఖులు ఒకరికొకరు ఈద్‌ ముబారక్‌ చెప్పుకంటూ.. ఈద్‌ సెలబ్రేషన్స్‌లో పాల్గొన్నారు. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్‌ఖాన్‌ (AamirKhan) ఇంట ఈద్‌ సంబురాలు అంబరాన్నంటాయి. తన అభిమానులు, ఫాలోవర్లు, అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులకు ఈద్‌ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాడు అమీర్‌ఖాన్‌.

పవిత్ర రంజాన్ మాసం ముగింపు సందర్భంగా అమీర్‌ ఖాన్‌ కుమారులు ఆజాద్‌, జునైద్‌ ఖాన్‌తో కలిసి మీడియా ప్రతినిధులకు స్వీట్లు పంచాడు. అందరికీ ఈద్‌ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయగా.. మీడియా సిబ్బంది అమీర్‌ఖాన్‌కు స్వీట్ తినిపించారు. ఈ సందర్భంగా తన కుమారులతో కలిసి ఫొటోలు దిగాడు అమీర్‌ఖాన్‌. ఈ ఫొటోలు, వీడియోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఈద్‌ సెలబ్రేషన్స్‌ లో అమీర్‌ఖాన్‌..

#AamirKhan greeted the media and his fans by distributing sweets to them on the occasion of Eid❤️🌙 pic.twitter.com/WGGNcQENXG

— Entertainment Bites (@EntertainBites) April 11, 2024