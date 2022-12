December 1, 2022 / 07:44 PM IST

Amir Khan : సినిమాల‌కు కొన్ని రోజులు బ్రేక్ ఇచ్చిన బాలీవుడ్ హీరో అమీర్ ఖాన్ ఫిఫా వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ స్టేడియంలో సంద‌డి చేశాడు. మాజీ భార్య కిర‌ణ్ రావు, కొడుకు ఆజాద్ రావు ఖాన్‌తో క‌లిసి అత‌ను ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్ చూశాడు. ఖ‌త‌ర్‌లోని లూసెయిల్ స్టేడియం బ‌య‌ట అమీర్‌ను చూసిన అభిమానులు అత‌నితో సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీప‌డ్డారు. టీష‌ర్ట్ వేసుకొని, క‌ళ్ల‌ద్దాలు, తెల్ల‌గ‌డ్డంతో ఉన్న అమీర్ ఖాన్‌ ఫొటోలు ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

ఈ ఏడాది అమీర్‌కు అంత‌గా క‌లిసి రాలేదు. ఎన్నో ఆశ‌లు పెట్టుకున్న‌ లాల్ సింగ్ చ‌ద్ధా సినిమా స‌క్సెస్ కాలేదు. రెండేళ్ల క్రితం అమితాబ్‌తో క‌లిసి న‌టించిన థ‌గ్స్ ఆఫ్ హిందూస్థాన్ ఆడియెన్స్‌ను మెప్పించ‌లేదు. వ‌రుస‌గా రెండు సినిమాలు ప్లాఫ్ కావ‌డంతో ఏడాదిన్న‌ర పాటు సినిమాల నుంచి విరామం తీసుకుంటున్నాన‌ని అమీర్ ప్ర‌క‌టించాడు. కుటుంబంతో గ‌డిపేందుకు స‌మ‌యం కేటాయించాల‌ని తాను ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకున్నట్టు వెల్ల‌డించాడు. ఈ మ‌ధ్యే అమీర్ ఖాన్ కూత‌రు ఐరా ఖాన్ ఎంగేజ్‌మెంట్ వేడుక ముంబైలో జ‌రిగింది. ఆ పార్టీలో అత‌ను హుషారుగా డాన్స్ చేశాడు.

#AamirKhan and family enjoying #WorldCup in #qatar am really happy to see him having a good time after the failure of his film #LSC . pic.twitter.com/F7H02pmAJQ

— Khalid (@BEINGKKHALID) November 30, 2022