February 26, 2024 / 04:38 PM IST

Hardik Pandya | భారత క్రికెట్‌ అభిమానులకు శుభవార్త. వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ సందర్భంగా గాయపడ్డ టీమిండియా స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ హార్ధిక్‌ పాండ్యా.. నాలుగు నెలల విరామం తర్వాత మళ్లీ ప్రొఫెషనల్‌ క్రికెట్‌ ఆడుతున్నాడు.. ఐపీఎల్‌ – 2024 ఆరంభానికి ముందు అతడు.. ముంబై వేదికగా జరుగుతున్న డీవై పాటిల్‌ టీ20 కప్‌ -2024లో రీఎంట్రీ ఇచ్చాడు. వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ – 2023లో భాగంగా పూణే వేదికగా బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో బౌలింగ్‌ చేస్తూ కాలికి గాయమైన హార్ధిక్‌.. కీలక సిరీస్‌లకు దూరమైన విషయం తెలిసిందే.

ఎడమ కాలి మడమకు గాయం కావడంతో కొన్నాళ్లు విశ్రాంతి తీసుకున్న పాండ్యా.. కొద్దిరోజుల పాటు బరోడాలోని కిరణ్‌ మోరే అకాడమీలో శిక్షణ తీసుకున్నాడు. అక్కడ అన్న కృనాల్‌ పాండ్యాతో పాటు ఇషాన్‌ కిషన్‌తో కలిసి ట్రైన్‌ అయ్యాడు. తదనంతరం బెంగళూరులోని జాతీయ క్రికెట్‌ అకాడమీ (ఎన్‌సీఏ)లో జాయిన్‌ అయి అక్కడ రిషభ్‌ పంత్‌ తో కలిసి వార్మప్‌ మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. జాతీయ జట్టులోకి రావాలన్నా.. ఐపీఎల్‌ ఆడాలన్నా దేశవాళీలు ఆడటం తప్పనిసరి అని బీసీసీఐ ఇటీవలే ఆదేశాలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో.. పాండ్యా డీవై పాటిల్‌ టీ20 కప్‌లో ఆడుతున్నాడు.

Hardik Pandya returns to cricket with Reliance 1 for DY Patil. pic.twitter.com/QDBnP1Zk63

