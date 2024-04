డైలీ కరెంట్‌ అఫైర్స్‌ ప్రశ్నలు

Books & Authors

April 13, 2024 / 12:23 AM IST

In Gods Mirror: The theyyams of Malabar – Pepita Seth

Never Out of Print: The Rupa Story- Rajen Mehra

Jagdish Chandra Bose: The Reluctant Physicist- Sudipto Das

Gentel Resistance: The Autobiogrphy of Chandi prasad Bhatt

The Neeraj Chopra Story: The man of Who made History – Norris Pritam

A Modren History of Jammu & Kashmir, Volume Three – The Times of Turbulence (1975-2021)

1. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుత ఓటర్ల సంఖ్య ఎంత?

1) 3 కోట్లు 2) 3.50 కోట్లు

3) 3.31 కోట్లు 4) 3.13 కోట్లు

జవాబు: 3

2. దేశంలో 2022-23లో చేపట్టిన మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం పనుల సామాజిక తనిఖీ వందశాతం పూర్తి చేసిన రాష్ర్టాలు ఏవి?

1) తమిళనాడు, ఏపీ 2) తెలంగాణ, కేరళ

3) మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక

4) రాజస్థాన్‌, ఉత్తరప్రదేశ్‌

జవాబు: 2

3. విద్యుత్‌ ఉత్పత్తిలో ఒడిశాకు చెందిన దార్లిపల్లి నేషనల్‌ థర్మల్‌ పవర్‌ స్టేషన్‌ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. రెండో స్థానంలో నిలిచిన స్టేషన్‌ ఏది ?

1) సాత్పూరా థర్మల్‌ పవర్‌ ప్లాంట్‌

2) చంద్రాపూర్‌ థర్మల్‌ పవర్‌ ప్లాంట్‌

3) ఉడిపి థర్మల్‌ పవర్‌ ప్లాంట్‌

4) కొత్తగూడెం థర్మల్‌ పవర్‌ స్టేషన్‌ (కేటీపీఎస్‌0

జవాబు: 4

4. ఆర్‌బీఐ ఇటీవల 90వ వార్షికోత్సవాన్ని పూర్తిచే సుకుంది. అయితే ఆర్‌బీఐని ఎప్పుడు ప్రారంభించారు?

1) 1935, ఏప్రిల్‌ 1 2) 1935, ఏప్రిల్‌ 10

3) 1935, మార్చి 31

4) 1934, ఏప్రిల్‌ 1

జవాబు: 1

5. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి అసోచామ్‌ అధ్యక్షుడిగా ఎవరు నియమితులయ్యారు?

1) అజయ్‌ సింగ్‌ 2) సంజయ్‌ నాయర్‌

3) సంజయ్‌ భన్సల్‌ 4) పల్గుణి నాయర్‌

జవాబు: 2

– సీఎస్‌బీ ఐఏఎస్‌ అకాడమీ,

హైదరాబాద్‌ సౌజన్యంతో…