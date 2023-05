May 1, 2023 / 06:11 PM IST

Agent | టాలీవుడ్ యంగ్‌ హీరో అఖిల్ అక్కినేని (Akhil Akkineni) ఇటీవలే ఏజెంట్‌(Agent)గా ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడని తెలిసిందే. సురేంద‌ర్ రెడ్డి (Surenderreddy) డైరెక్షన్‌ లో యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 28న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, మలయాళంతోపాటు పలు భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. అయితే భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఏజెంట్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఎవరూ ఊహించని విధంగా ఢీలా పడిపోయింది. మలయాళ స్టార్ హీరో మమ్ముట్టి కీలక పాత్రలో నటించినా.. ఫలితం లేకుండా పోయింది.

కాగా ఏజెంట్‌ సినిమాతో తీవ్ర నిరాశలో మునిగిపోయిన అభిమానులకు నిర్మాత అనిల్ సుంకర (Anil Sunkara) క్షమాపణలు చెబుతూ ట్వీట్ చేశారు. ‘ఏజెంట్‌ ఫెయిల్యూర్‌ బాధ్యతను పూర్తిగా తీసుకుంటున్నాం. ఇది ఒక పెద్ద టాస్క్‌ అని మాకు తెలిసినప్పటికీ.. విజయం సాధించాలని అనుకున్నాము. కానీ బౌండ్ స్క్రిప్ట్ లేకుండా సినిమాను ప్రారంభించడంలో పొరపాటు చేయడం, కోవిడ్‌తోపాటు పలు సమస్యలు తలెత్తడం వల్ల అనుకున్నది సాధించలేకపోయాం.

సినిమా ఫెయిల్యూర్‌ విషయంలో మేము ఎలాంటి సాకులు చెప్పకూడదనుకుంటున్నాము. అయితే ఈ ఖరీదైన తప్పు నుండి నేర్చుకుంటాం. తప్పులను ఎప్పటికీ పునరావృతం చేయము. మాపై నమ్మకం ఉంచిన వారందరికీ హృదయపూర్వక క్షమాపణలు చెబుతున్నాం. మేము భవిష్యత్‌లో చేయబోయే సినిమాల విషయంలో అంకితభావంతో.. పక్కా ప్రణాళికతో మరింత కష్టపడి నష్టాలను భర్తీ చేస్తామని’ అనిల్ సుంకర ట్వీట్ చేశారు.

ఏజెంట్‌తో మోడల్‌ సాక్షి వైద్య (Sakshi vaidya) సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై తొలిసారి హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ చిత్రంలో డినోమోరియా, ముర‌ళీ శ‌ర్మ‌, పోసాని కృష్ణమురళి ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, సురేందర్‌ 2 సినిమా బ్యానర్లు సంయుక్తంగా తెరకెక్కించాయి. ఏజెంట్‌ చిత్రానికి వక్కంతం వంశీ కథనందించారు.

We have to take the entire blame for #Agent. Though we know its an uphill task, we thought of conquering but failed to do so as we did a blunder starting the project without a bound script & innumerable issues including covid followed. We don’t want to give any excuses but learn…

— Anil Sunkara (@AnilSunkara1) May 1, 2023