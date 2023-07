July 28, 2023 / 02:00 PM IST

Guns & Gulaabs | ‘మ‌హన‌టి’, సీతారామం చిత్రాల‌తో తెలుగువారికి చేరువైన మలయాళీ నటుడు దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ (Dulquer Salman). స్త్రీ, మోనికా, ఓ మై డార్లింగ్ (Monica Oh My Darling) లాంటి మూవీల‌తో హిట్ కొట్టిన రాజ్ కుమార్ రావు లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తోన్న సరికొత్త వెబ్‌సిరీస్ ‘గన్స్‌ అండ్‌ గులాబ్స్‌’ (Guns & Gulaabs). ఆదర్శ్‌ గౌరవ్, గుల్షన్‌ దేవయ్య తదితరులు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.

‘ద‌ ఫ్యామిలీమ్యాన్‌’ (The Family Man), ‘ఫర్జీ’ (Farzi) లాంటి వెబ్‌ సిరీస్‌లతో సూప‌ర్ హిట్స్ అందుకున్న దర్శకులు రాజ్‌ అండ్ డీకే (Raj & Dk) ఈ వెబ్‌సిరీస్‌కు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సిరీస్ నుంచి మేకర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్‌ను అందించారు. ఈ సిరీస్‌కు సంబంధించిన ట్రైల‌ర్‌ను ఆగ‌ష్టు 02 న విడుద‌ల చేస్తున్న‌ట్లు మేకర్స్ వెల్ల‌డించారు. ఈ విష‌యాన్ని తెలుపుతూ.. “గన్స్ & గులాబ్స్ యొక్క చమత్కారమైన, వెర్రి, ఉత్తేజకరమైన ప్రపంచానికి స్వాగతం!. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఆగస్ట్ 2న గన్స్‌ అండ్‌ గులాబ్స్‌ ట్రైలర్ రాబోతుంది అప్ప‌టివ‌ర‌కు మేము వేచి ఉండలేము” అంటూ రాజ్‌ అండ్ డీకే ట్విట్ట‌ర్‌లో రాసుకోచ్చారు.

ఇదిలా ఉండగా ఈ వెబ్‌సిరీస్ హక్కులను ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫాం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ ( Netflix) దక్కించుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌గా రానున్న ఈ సిరీస్‌ ఆగస్టు 18 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

Welcome to the quirky, crazy and exciting world of Guns & Gulaabs! We can’t wait to get you the trailer on August 2… only on Netflix! 🔫🌹🔫🌹#GunsAndGulaabs #GunsAndGulaabsOnNetflix @RajkummarRao @dulQuer @_GouravAdarsh @TJBhanuOfficial @gulshandevaiah @sumank… pic.twitter.com/7bcE9opDFy

— Raj & DK (@rajndk) July 28, 2023