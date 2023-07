Baby Movie – Ram Pothineni | ‘బేబీ’ కి స్పెషల్ గిఫ్ట్ పంపిన హీరో రామ్ పోతినేని

July 26, 2023 / 12:23 PM IST

Baby Movie | బేబీ (Baby) వచ్చి వారం దాటినా ఇంకా అదే మత్తులో యూత్‌ ఊగిపోతున్నారు. కల్ట్‌ బొమ్మ అంటూ రివ్వూలు ఇచ్చేస్తున్నారు. ఓ వైపు జోరుగా వానలు పడుతున్నా.. మరో వైపు బేబితో హాల్స్‌ నిండుగా కనిపిస్తున్నాయి. అసలు స్టార్ కాస్ట్ లేదు. పెద్ద డైరెక్టర్, పెద్ద ప్రొడక్షన్ సంస్థ అంత కన్నా కాదు. కేవలం కంటెంట్‌ను నమ్ముకుని సినిమా తీశారు. ఇప్పుడా నమ్మకమే కోట్లు కుమ్మరిస్తుంది. హిట్ నుంచి డబుల్, ట్రిపుల్ బ్లాక్ బస్టర్ దిశగా బేబి సినిమా పరుగులు పెడుతుంది. ఇక ఈ చిత్రం సాధించిన స‌క్సెస్ పట్ల సినీ పరిశ్రమకి సంబంధించిన పలువురు ప్రముఖులు ఇప్పటికే ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.

ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమాను చూసిన టాలీవుడ్ ఎనర్జిటిక్ స్టార్ హీరో రామ్ పోతినేని (Ram Pothineni) చిత్రయూనిట్ పై ప్రశంసలు కురిపించాడు. బేబీ సినిమాను చూశానని, తనకు బాగా నచ్చిందని చెప్పుకొచ్చాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా ‘బేబీ’లో క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టించిన వైష్ణవి చైతన్య (Vaishnavi Chaitanya)కు, బేబి టీం(Baby Team)కు ఫ్లవర్స్ బోకే అందజేశారు. కాగా ఈ విష‌యాన్ని హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించింది. బేబీ సినిమా చూసి ఫ్లవర్స్ పంపినందుకు ధన్యవాదాలు రామ్.. నా త‌ర‌పున, బేబీ టీమ్‌ త‌ర‌పున మీకు థాంక్స్ అంటూ వైష్ణవి ట్విట్ట‌ర్‌లో రాసుకోచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతుంది.

ఇక ఈ సినిమాకు రోజు రోజుకు ఆదరణ పెరుగుతుంది. వీక్ డేస్ లో కూడా చాలా చోట్లా హౌజ్ ఫుల్ బోర్డులు పడుతున్నాయి. బ్రో వచ్చే వరకు ఈ సినిమాకు అడ్డే లేదు. పైగా దీనితో పాటు రిలీజైన రెండు అరవ డబ్బింగ్‌ సినిమాలు కూడా సో సో టాక్‌ను తెచ్చుకున్నాయి. దాంతో జనాలకు వేరే ఆప్షన్‌ కూడా లేకపోయింది. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ దీని పట్ల అంత సుముఖంగా లేనప్పటికీ కాలేజీ కుర్రకారుతో పాటు ఆటో మాస్ జనాలు ఓసారి చూద్దామని డిసైడ్ అయిపోయి అండగా నిలుస్తున్నారు.

Thank you Ram Garu for sending flowers and your best wishes to me and baby team❤️@ramsayz #baby pic.twitter.com/ksCc0DVOej

— Vaishnavi_Chaitanya (@iamvaishnavi04) July 25, 2023