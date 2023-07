July 13, 2023 / 03:51 PM IST

Baby | టాలీవుడ్ హీరో ఆనంద్‌ దేవరకొండ (Anand deverakonda) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం బేబి (Baby). హృదయ కాలేయం ఫేం సాయిరాజేశ్‌ (Sai Rajesh) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. వైష్ణవి చైతన్య ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. విరాజ్‌ అశ్విన్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. బేబి జులై 14న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో ఫుల్‌ బిజీగా ఉంది. ప్రమోషనల్‌ ఈవెంట్‌లో బేబిలో వచ్చే సాంగ్ పాడింది వైష్ణవి చైతన్య. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. మరికొన్ని గంటల్లో ప్రీమియర్ షోలు పడబోతున్న నేపథ్యంలో బేబి సెన్సార్ అప్‌డేట్ కూడా వచ్చేసింది.

ఈ చిత్రానికి సెన్సార్‌ బోర్డు క్లీన్ యూ/ఏ సర్టిఫికెట్‌ జారీ చేసింది. బేబి సినిమాను అల్లు అర్జున్‌కు చూపిస్తాం. తొలి కాపీ సిద్దంగాఉంది. ప్రస్తుతం ఆయన అందుబాటులో లేరు. అల్లు అర్జున్‌ను కలిసిన తర్వాత బేబి గురించి చర్చిస్తాం. ఆయనకు సాంగ్స్‌తోపాటు ట్రైలర్‌ బాగా నచ్చింది. మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ను అభినందించారని చెప్పుకొచ్చారు నిర్మాత ఎస్‌కేఎన్‌. కొన్ని గంటల్లో పెయిడ్‌ ప్రీమియర్స్ ఉండబోతున్నాయి. రేపు సినిమా విడుదలవుతుంది. కొంచెం నర్వస్‌గా, ఆందోళనగా ఉంది. మీ అందరికీ నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నానని డైరెక్టర్ సాయి రాజేశ్ ట్వీట్ చేశాడు.

ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన సాంగ్స్‌ మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. బేబి టీజర్‌, ట్రైలర్‌ (Baby Trailer)కు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఆనంద్‌ దేవర కొండ, వైష్ణవి చైతన్య మధ్య చిన్న నాటి ప్రేమ, ఆ తర్వాత వైష్ణవి కాలేజ్‌ స్టడీస్‌ కోసం టౌన్‌కు రావడం, అక్కడ విరాజ్‌ అశ్విన్‌ పరిచయం కావడం.. ఆ తర్వాత ముగ్గురు మధ్య ఎలాంటి ట్రయాంగిల్‌ లవ్ ట్రాక్‌ నడిచిందనే నేపథ్యంలో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు ట్రైలర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఫ్రెష్‌ ఫీల్ అందించేలా నవతరం ట్రయాంగిల్‌ ప్రేమకథతో బేబి సాగనుంది. బేబి నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఓ రెండు మేఘాలియా, దేవరాజా పాటలు నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతున్నాయి.

బేబి టీజర్‌ కూడా సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. బేబి చిత్రాన్ని మాస్‌ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌కేఎన్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఆనంద్‌ దేవరకొండ దీంతోపాటు గమ్‌ గమ్‌ గణేశాలో కూడా నటిస్తున్నాడు.

సెన్సార్‌ అప్‌డేట్‌..

#BabyTheMovie that’s sending its love ripples through the Youth & Masses gets censored with U/A ✅

Bookings your tickets now🎟️ https://t.co/W41DguZjiF#BabyOnJuly14th ✨@ananddeverkonda @iamvaishnavi04 @viraj_ashwin @sairazesh @SKNonline @VijaiBulganin @MassMovieMakers pic.twitter.com/DaB4ox1jZ3

— Ramesh Bala (@rameshlaus) July 13, 2023