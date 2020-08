ఇంట‌ర్నెట్‌లో ఎప్పుడు ఏది ఎలా ట్రెండ్ అవుతుందో ఎవ‌రికీ తెలియ‌దు.. పేటీఎం అనే భారీ సంస్థ ఇప్ప‌టికిప్పుడే 'బినోద్'‌గా ఎందుకు పేరు మార్చుకున్న‌ది. అంత అవ‌స‌రం ఏముంది అని చాలామంది సందేహం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. అయితే అలాంటి క‌న్ఫ్యూజ్ ఏం వ‌ద్దు. పేటీఎం ఎలాంటి పేరు పెట్టుకోలేదు. మ‌రి ఈ 'బినోద్' అనే నేమ్ ఎందుకు వ‌చ్చిందంటే.. దానికో పెద్ద క‌థే ఉంది. 'స్లే పాయింట్' అనే యూట్యూబ్ చాన‌ల్‌లో 'బినోద్' అనే పేరు ముందుగా వెలుగులోకి వచ్చింది. త‌న చాన‌ల్లో వ‌చ్చే వీడియోల‌కు చాలా కామెంట్లు వ‌స్తాయి. వాటిపై సెటైర్లు పేలుస్తూ ఓ ఫన్నీ ఫ్రస్ట్రేషన్ వీడియో రూపొందించారు. ‘Why Indian Comments Section is Garbage (BINOD)’ అనే టైటిల్‌తో ఈ వీడియోను పోస్టుచేశారు.

చాన‌ల్ ఉండే వాళ్లంద‌రూ కొన్ని కామెంట్ల‌ను ఎదుర్కోలేక యాంక‌ర్లు వారి గోడును వెళ్ల‌బుచ్చుకున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలో కామెంట్ల‌కు ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇవ్వ‌కుండా త‌న పేరు 'బినోద్' అని రాసి వ‌దిలేస్తున్నాడు 'బినోద్ దారు' అనే వ్య‌క్తి. ఈ కామెంట్‌ను ఎందుకు లైక్ చేశారో గాని ఏడుగురు లైక్ చేశారు. ఇంకేముంది అప్ప‌టినుంచి నెటిజ‌న్స్ 'బినోద్' పేరును ట్విట‌ర్‌లోకి హ్యాష్‌ట్యాగులు పెడుతూ వైర‌ల్ చేసేశారు. ఈ సంద‌ర్భంగా పేటీఎం పేరును 'బినోద్'‌గా మార్చుకున్నార‌ని పెద్ద స‌వాలే విసిరాడు ఒక నెటిజ‌న్‌. దానికి పేటీఎం కూడా అంగీక‌రించిన‌ట్లుగానే ఉన్న‌ది. దీంతో ప్రేక్ష‌కులు ఇందేంట్రా బాబూ అంటూ ఆశ్చ‌ర్య‌పోతున్నారు. ఇది మాత్ర‌మే కాదు. నాగ‌పూర్‌, ముంబై పోలీసులు సైతం బినోద్ పేరును వాడేసుకున్నారు. అదేంటో మీరే క‌ళ్లారా చూడండి.

Dear #binod , we hope your name is not your online password. It’s pretty viral, change it now! #OnlineSafety