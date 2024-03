March 8, 2024 / 04:53 PM IST

Rajamouli Premalu Review | మ‌ల‌యాళంలో ఈ మ‌ధ్య వ‌చ్చిన సినిమాలు బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అయిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే సూప‌ర్ హిట్ అయిన సినిమాల‌లో ప్రేమ‌లు (Premalu) సినిమా కూడా ఒక‌టి. తెలంగాణ‌, హైద‌రాబాద్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రంమాలీవుడ్‌లో విడుదలైన బ్లాక్‌బస్టర్‌లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇక ఇదే సినిమాను తెలుగులో రాజమౌళి త‌న‌యుడు ఎస్‌ఎస్ కార్తికేయ ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకువ‌చ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సినిమా నేడు విడుద‌ల కాగా మూవీ చూసిన రాజ‌మౌళి ఎక్స్ వేదిక‌గా త‌న రివ్యూ ఇచ్చాడు.

”కార్తికేయ ప్రేమ‌లు ని తెలుగులోకి తీసుకువ‌చ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్రేమ‌లు సినిమా చూస్తున్నంతా సేపు ఒక న‌వ్వుల పండుగలాగా అనిపించింది. రైట‌ర్స్ మీమ్ భాష‌ని ఈ సినిమాలో క‌రెక్ట్‌గా వాడుకున్నారు. యూత్‌కి ఈ సినిమా బాగా న‌చ్చుతుంది. నాకు అయితే ఆ అమ్మాయి రేణుని ట్రైల‌ర్‌లో చూసిన‌ప్పుడే న‌చ్చింది. సినిమా చూశాక స‌చిన్ కూడా బాగా చేశాడు అనిపించింది. కానీ నా ఫేవ‌రెట్ మాత్రం ఆదియే(జేకే – జ‌స్ట్ కిడ్డింగ్)” అంటూ రాజ‌మౌళి రాసుకోచ్చాడు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్ట్ నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది.

So glad Karthikeya did #Premalu in Telugu. It was a laugh riot throughout. The writer did a fab job in getting the meme/youth language perfectly right.I liked the girl, Reenu in the trailer itself. In the film even the boy Sachin is lovable. But my fav is Aadi..JK..Just Kidding😉

