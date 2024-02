February 29, 2024 / 12:29 PM IST

Prabhas – Sandeep Reddy Vanga | పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్ర‌భాస్, యానిమ‌ల్ ద‌ర్శ‌కుడు సందీప్‌రెడ్డి వంగా కాంబోలో ‘స్పిరిట్‌’(Spirit) అనే సినిమా తెర‌కెక్కనున్న విష‌యం తెలిసిందే. సుమారు రూ. 200 కోట్ల బడ్జెట్‌తో రానున్న ఈ మూవీని టీ సిరీస్, భద్రకాళి పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమా అప్‌డేట్స్ కోసం ప్రభాస్ అభిమానులంతా కళ్ళు కాయలు కాచేలా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా స్టోరీ లైన్‌కు సంబంధించి వార్ & హారర్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ సినిమా రానున్న‌ట్లు వార్త‌లు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. అయితే తాజాగా ఈ వార్త‌ల‌కు చెక్ పెట్టాడు సందీప్‌రెడ్డి వంగా.

బాలీవుడ్ సినిమా ‘దుకాణ్'(Dukaan) టీజర్‌ లాంఛ్‌ ఈవెంట్‌లో పాల్గొన్న సందీప్‌రెడ్డి ‘స్పిరిట్‌’ పై వ‌స్తున్న వార్త‌ల‌పై స్పందించాడు. నేను ప్ర‌స్తుతం ప్ర‌భాస్‌తో చేయబోయే ‘స్పిరిట్‌’(Spirit)ప్రీ ప్రోడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల్లో బిజీగా ఉన్నాను. అయితే సోష‌ల్ మీడియాలో వ‌స్తున్న‌ట్లు ‘స్పిరిట్‌’ హారర్ లేదా వార్ స్టోరీ కాదు. ఇది ఒక నిజాయితీ కలిగిన పోలీస్‌ ఆఫీసర్‌ కథ. ఇక ఈ సినిమా కంప్లీట్ అయిన అనంత‌రం ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్‌తో ‘యానిమ‌ల్ పార్క్'(Animal Park) చేస్తా. ప్రస్తుతానికి ఈ అప్‌డేట్‌ మాత్రమే ఇవ్వగలను అంటూ సందీప్ చెప్పుకోచ్చాడు. ఇక ఈ పోలీస్ డ్రామాకు హర్షవర్ధన్‌ రామేశ్వర్‌ సంగీతం అందించ‌నుండ‌గా.. ఎనిమిది భాషల్లో ఈ చిత్రం విడుద‌ల కానుంది.

SRV : Now I’m working on #Spirit with #Prabhas Garu, It’s a Story of Sincere Police! 🥵🤯💥 #Prabhas25 #SandeepReddyVanga pic.twitter.com/qnQniZxMla

— Prabhas Fan (@ivdsai) February 28, 2024