March 17, 2022 / 04:41 PM IST

మ‌రో వారం రోజుల్లో ప్రేక్ష‌కులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR) రాబోతుంది. మార్చి 25న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా థియేట‌ర్ల‌లో భారీ స్థాయిలో విడుద‌ల కానుంది. ఇప్ప‌టికే సినిమా ప్రమోష‌న్స్ తో బిజీగా ఉంది జ‌క్క‌న్న టీం. ఆర్ఆర్ఆర్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను 2022 మార్చి 19న క‌ర్ణాట‌క‌లో నిర్వ‌హించ‌నున్న‌ట్టు మేక‌ర్స్ ఇప్ప‌టికే ప్ర‌క‌టించేశారు. ఇక రేప‌టి నుంచి అన‌గా మార్చి 18 నుంచి ఆర్ఆర్ఆర్ టీం బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్ర‌మోష‌న్స్ తో అభిమానుల్లో జోష్ నింపేందుకు రెడీ అవుతోంది.

ప్ర‌మోష‌న‌ల్ ఈవెంట్ హైద‌రాబాద్‌ (Hyderabad)లో షురూ..హైద‌రాబాద్‌లోనే ముగించేలా ప్లాన్ చేసింది జ‌క్క‌న్న టీం.

తాజా షెడ్యూల్ ప్ర‌కారం మార్చి 18న హైద‌రాబాద్‌-దుబాయ్‌, మార్చి 19న బెంగ‌ళూరు, మార్చి 20న బ‌రోడా-ఢిల్లీ, మార్చి 21న అమృత్ స‌ర్‌-జైపూర్, మార్చి 22న కోల్‌క‌తా-వార‌ణాసి, మార్చి 23-హైద‌రాబాద్ ప్రాంతాల్లో ఈవెంట్స్ నిర్వ‌హించ‌నున్న‌ట్టు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

Gear up for a thunderous and exciting week of promotions💥

Come join our MaRRRch… 🙌🏻🤞🏻#RRRTakeOver #RRRMovie pic.twitter.com/ZSxYFinuwh

— RRR Movie (@RRRMovie) March 17, 2022