Nithiin Gets Important Gift From Extra Ordinary Man Dhoni

Extra Ordinary Man | ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌ నుంచి నితిన్‌కు సర్‌ప్రైజ్‌ గిఫ్ట్‌.. ట్రెండింగ్‌లో స్టిల్‌

టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ నితిన్‌ (Nithiin) నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌ (Extra Ordinary Man). డిసెంబర్ 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న ఈ నేపథ్యంలో నితిన్ టీం ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది.

Extra Ordinary Man | టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ నితిన్‌ (Nithiin) నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌ (Extra Ordinary Man). యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. క్యూటీ గాళ్‌ శ్రీలీల (Sreeleela) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి లాంఛ్ చేసిన డేంజర్ పిల్లా, బ్రష్‌ వేసుకో పాటలు మ్యూజిక్ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాయి. డిసెంబర్ 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న ఈ నేపథ్యంలో నితిన్ టీం ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది.

కాగా టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ (MS Dhoni)తన సైన్ చేసి ఉన్న టీ షర్ట్‌ను నితిన్‌కు బహుమతిగా అందించాడు. అంతేకాదు ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌ సినిమా విజయం సాధించాలని శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేశాడు. సర్‌ప్రైజ్‌ గిఫ్ట్‌పై నితిన్ స్పందిస్తూ.. ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌ నుంచి ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ బహుమతి. ఈ కానుక అందించినందుకు ధన్యవాదాలు ధోనీ. లవ్‌ యూ.. అంటూ ట్వీట్ చేశాడు. టీషర్ట్‌ పట్టుకొని దిగిన స్టిల్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ఇంతకీ ధోనీని నితిన్‌ ఎప్పుడు.. ఎలా కలిశాడంటూ తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో బిజీ అయిపోయారు నెటిజన్లు.

కామెడీ యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. యాంగ్రీ యంగ్‌ మ్యాన్‌ డాక్టర్ రాజశేఖర్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీని నితిన్ హోం బ్యానర్‌ శ్రేష్ఠ్‌ మూవీస్‌పై సుధాకర్‌ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో నితిన్‌ స్మగ్లర్‌గా కనిపించనున్నట్టు సమాచారం. నితిన్ మరోవైపు వెంకీ కుడుముల డైరెక్షన్‌లో ఓ సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడని తెలిసిందే. ఈ మూవీని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పై నవీన్‌ యేర్నేని, వై రవి శంకర్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తుండగా.. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

EXTRAORDINARY gift from an EXTRAORDINARY MAN… Thankuu @msdhoni sir for this!! Love u ❤️ pic.twitter.com/dNTeXl1JOe — nithiin (@actor_nithiin) November 29, 2023

@actor_nithiin Dance at CMR College #BrushVesko Song Launch Event from #ExtraOrdinaryMan 🤩💥#ExtraOrdinaryManOnDec8th@actor_nithiin @ActorRajasekhar @sreeleela14 @vamsivakkantham @Jharrisjayaraj #SudhakarReddy #NikhithaReddy @SreshthMovies #RajKumarAkella @vamsikaka… pic.twitter.com/96RR1Eb7ir

