రెండు రోజుల్లో ప్రత్యేకమైన వార్త చెప్తా : మంచు మనోజ్‌

January 18, 2023 / 02:06 PM IST

Manchu Manoj | టాలీవుడ్‌ సీనియర్‌ నటుడు మోహన్‌బాబు వారసుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టి తనకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు మంచు మనోజ్‌. అయితే, జీవితంలో నెలకొన్న వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల చాలా కాలంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉంటూ వస్తున్నాడు. అయినప్పటికీ తరచూ వార్తల్లో మాత్రం నిలుస్తూనే ఉన్నాడు. కాగా, మరో రెండు రోజుల్లో తన జీవితానికి సంబంధించిన ఓ ప్రత్యేకమైన వార్తను అందరితో పంచుకుంటానని అంటున్నాడు.

ఈ మేరకు మనోజ్‌ బుధవారం ఉదయం ఓ ట్వీట్‌ చేశాడు. తన మొదటి చిత్రం ‘దొంగ దొంగది’లోని ‘మన్మథ రాజా’ పాటకు సంబంధించిన జిఫ్‌ వీడియోను షేర్‌ చేస్తూ.. ‘నా హృదయానికి హత్తుకునే ఓ ప్రత్యేకమైన వార్తను గత కొంతకాలంగా నాలోనే దాచుకున్నా. జీవితంలోని మరో దశలోకి అడుగు పెట్టేందుకు చాలా ఆతృతగా ఉన్నాను. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను జనవరి 20న ప్రకటిస్తా. ఎప్పటిలానే మీ అందరి ఆశీస్సులు కావాలి’ అని రాసుకొచ్చాడు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

కాగా, మంచు మనోజ్‌ 2015లో ప్రణతి రెడ్డిని వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇద్దరి మధ్య నెలకొన్న విబేధాల కారణంగా వీరు 2019లో విడాకులు తీసుకుని ఎవరిదారి వారు చూసుకున్నారు. ఇక అప్పటి నుంచి ఒంటరిగా ఉంటున్న మనోజ్‌.. త్వరలో రెండో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారంటూ టాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీలో తెగ ప్రచారం జరిగింది. భూమా మౌనిక రెడ్డితో మంచు మనోజ్‌ ఏడడుగులు వేయబోతున్నాడంటూ వార్తలు పుట్టుకొచ్చాయి. అయితే, ఈ వార్తపై ఇప్పటివరకూ ఇద్దరూ స్పందించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా మనోజ్‌ చేసిన ట్వీట్‌ హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది.

మనోజ్‌ చెప్పబోయే ప్రత్యేకమైన వార్త.. రెండో పెళ్లి గురించే అంటూ అభిమానులు చర్చించుకుంటున్నారు. ‘అన్నా.. నువ్వు మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంటున్నావా?’ అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. మరికొందరైతే.. ‘కొత్త సినిమా గురించి చెబుతావా?’, ‘నీ సినిమా వచ్చి చాలా రోజులైంది. త్వరగా కొత్త మూవీని రిలీజ్ చెయ్యి అన్న’ అంటూ వరుస కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఆ ప్రత్యేకమైన వార్త పెళ్లి గురించా..? లేక సినిమా గురించా..? అనేది తెలియాలంటే జనవరి 20వ తేదీ వరకు ఆగాల్సిందే.

It’s been a while, i’ve been holding this special news close to my heart ❤️

Excited to enter into the next phase of my life.. 🙂

Announcing on 20th Jan 2023 🤗

Need all your blessing as always :))) pic.twitter.com/bKRnwKT0oc

— Manoj Manchu🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) January 18, 2023