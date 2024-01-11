Guntur Kaaram | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో మహేశ్బాబు (Mahesh Babu) అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సినిమా గుంటూరు కారం (Guntur kaaram). ఎస్ఎస్ఎంబీ 28 (SSMB 28)గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ (Trivikram Srinivas) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. శ్రీలీల, మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు. గుంటూరు కారం సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో మహేశ్ బాబు టీం ఏదో ఒక అప్డేట్ అందిస్తూ.. అభిమానులను ఖుషీ చేస్తోంది. ఇప్పటికే మేకింగ్ వీడియోను విడుదల చేసిన మేకర్స్.. తాజాగా మేకింగ్ స్టిల్స్ను షేర్ చేశారు. సెట్స్లో మీనాక్షి చౌదరి, శ్రీలీల, మహేశ్ బాబు, త్రివిక్రమ్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ సరదా క్షణాలకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఈ చిత్రంలో జగపతిబాబు, రమ్యకృష్ణ, ప్రకాశ్ రాజ్, రావు రమేశ్ ,ఈశ్వరీరావ్, జయరామ్, మురళీ శర్మ, సునీల్, బ్రహ్మానందం, వెన్నెల కిశోర్తోపాటు పలువురు నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. గుంటూరు కారం చిత్రాన్ని హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై ఎస్ రాధాకృష్ణ (చినబాబు) తెరకెక్కిస్తుండగా.. ఎస్ థమన్ మ్యూజిక్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మేకర్స్ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన గుంటూరు కారం మాస్ స్ట్రైక్ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది.
రీసెంట్గా గుంటూరు కారం నుంచి శ్రీలీల, మహేశ్ బాబు కాంబోలో వచ్చే హై ఓల్టేజ్ స్పైసీ హాట్ మాస్ కుర్చీని మడతపెట్టి సాంగ్ లాంఛ్ చేయగా.. మహేశ్బాబు, శ్రీలీల ఊరమాస్ స్టెప్పులతో థియేటర్లలో మోత మోగించడం ఖాయమని క్లారిటీ ఇచ్చేశారు మేకర్స్. ఈ చిత్రాన్ని తమిళనాడు వ్యాప్తంగా శ్రీ లక్ష్మి మూవీస్ విడుదల చేయనుంది. ఈ మూవీ నుంచి విడుదల చేసిన దమ్ మసాలా సాంగ్, ఓ మై బేబి లిరికల్ వీడియో సాంగ్స్ వ్యూస్ పంట పండిస్తున్నాయి.
సెట్స్లో సరదాగా..
Here’s are some behind-the-scenes moments from the shoot of #GunturKaaram 🤩💥
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— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) January 11, 2024
కుర్చీ మడతపెట్టి ప్రోమో..
తమిళనాడులో రిలీజ్ చేస్తుందెవరో తెలుసా..?
#GunturKaaram TN theatrical release by Sri Lakshmi Movies..
Jan 12th theatrical release. pic.twitter.com/UpxNIiIo0U
— Naganathan (@Nn84Naganatha) December 27, 2023
Get ready to crank up the volume, Super Fans! 💥🔊
A High Voltage Spicy Mass Number from #GunturKaaram is coming in hot 🔥 and ready to set the dance floors on fire! 💃🕺
A @MusicThaman Musical 🎹❤️🔥
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— sreeleela (@sreeleela14) December 25, 2023
గుంటూరు కారం యాక్షన్ టైం ..
Super🌟 @urstrulyMahesh , director Trivikram, and stunt director Anl Arasu on the #Gunturkaaram sets 🤩🤩#GunturKaaramOnJan12th 🌶️🌶️ pic.twitter.com/MDtV2dyoP0
— Mahesh Babu Space (@SSMBSpace) December 25, 2023
The excitement for Reigning SUPER 🌟 @urstrulyMahesh‘s HIGHLY INFLAMMABLE MASS Entertainer keeps SPICING up!! 💥💥#GunturKaaram has garnered over 𝟏𝟎𝟎𝐊+ 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐄𝐒𝐓𝐒 on @bookmyshow 🔥🕺#Trivikram @MusicThaman @sreeleela14 @meenakshiioffl @vamsi84 @haarikahassine… pic.twitter.com/rcd9syuYP5
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) December 21, 2023
ఓ మై బేబి లిరికల్ వీడియో సాంగ్..
దమ్ మసాలా లిరికల్ వీడియో సాంగ్..
మహేశ్బాబు స్పెషల్ బర్త్డే విషెస్..
Wishing our talented director #TrivikramSrinivas a blockbuster birthday and a spectacular year ahead !! 🤗❤️ pic.twitter.com/QbJsWrQqIE
— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) November 7, 2023
గుంటూరు కారం మాస్ స్ట్రైక్..