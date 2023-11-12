BHIMAA | రౌడీలతో గోపీచంద్‌ సవారి.. భీమా యాక్షన్ పోస్టర్ అదిరింది

BHIMAA | ఈ ఏడాది రామబాణం సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు టాలీవుడ్ హీరో గోపీచంద్ (Gopichand). ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫెయిల్యూర్ టాక్ మూటగట్టుకుంది. తాజాగా కన్నడ డైరెక్టర్తో ఏ హర్ష (A Harsha)తో గోపీచంద్ 31(GopiChand 31) చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఈ చిత్రానికి భీమా (BHIMAA) టైటిల్ను ఫిక్స్ చేస్తూ.. లాంఛ్ చేసిన టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
తాజాగా దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. మ్యాచోస్టార్ అభిమానుల కోసం యాక్షన్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. గోపీచంద్ పోలీసాఫీసర్గా స్టైలిష్ అవతార్లో కనిపిస్తూ.. రౌడీలతో సవారి చేస్తున్నట్టుగా ఉన్న లుక్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తోంది. హైబడ్జెట్ ఎంటర్టైనర్గా వస్తున్న ఈ చిత్రంలో గోపీచంద్ పక్కా మాస్ యాక్షన్ అవతార్లో కనిపించబోతున్నట్టు మరోసారి క్లారిటీ ఇచ్చేశారు మేకర్స్. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్లో గోపీచంద్ ఖాకీ డ్రెస్లో రౌద్రరూపం చూపిస్తుండగా.. బ్యాక్ డ్రాప్లో కనిపిస్తోన్న ఎద్దు స్టిల్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
శ్రీ సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కేకే రాధామోహన్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. కేజీఎఫ్ ఫేం రవి బస్రూర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. గోపీచంద్ 31కు స్వామి జే సినిమాటోగ్రాఫర్. ఔట్ అండ్ ఔట్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా వస్తోన్న ఈ సినిమాతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు హర్ష. గోపీచంద్ ఇదివరకెన్నడూ చేయని పాత్ర చేయబోతున్నట్టు తాజా లుక్తో తెలిసిపోతుంది.
భీమా యాక్షన్ పోస్టర్..
Amidst the chapters of darkness,
He arrives as a hope of brightness ⚡️
Team #BHIMAA wishes everyone a vibrant and prosperous Deepavali ❤️🔥#HappyDeepavali 🪔@YoursGopichand @nimmaaharsha @priya_Bshankar @ImMalvikaSharma @KKRadhamohan @RaviBasrur @SriSathyaSaiArt pic.twitter.com/CxK5zwgmPG
— Ramesh Bala (@rameshlaus) November 12, 2023
We are overwhelmed with this Terrific Response for our #BHIMAA Title reveal & First Look ❤️
The upcoming updates will be much more Massy🔥@YoursGopichand @NimmaAHarsha @RaviBasrur #SamyJGowda @KKRadhamohan@SriSathyaSaiArt #HBDGopichand pic.twitter.com/GT0frmnA2k
— Sri Sathya Sai Arts (@SriSathyaSaiArt) June 12, 2023
గోపీచంద్ 31 లాంఛింగ్ స్టిల్స్..
#GopiChand31 launched Today with a formal Pooja ceremony ✨@SriSathyaSaiArt joined hands with Macho🌟 @YoursGopichand for their Production No. 14🎉
Directed by @nimmaaharsha
Produced by #KKRadhamohan
Music @ravibasrur
DOP #JSwamy
Regular shoot 🎥 Begins this month🎊 pic.twitter.com/SG5iDBmGEB
— Sri Sathya Sai Arts (@SriSathyaSaiArt) March 3, 2023