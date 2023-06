Ram Charan Daughter | మెగా ప్రిన్సెస్‌ పేరు ప్రకటించిన మెగాస్టార్‌

June 30, 2023 / 04:53 PM IST

Ram charan-Upasana | గ్లోబల్‌ స్టార్‌ రామ్‌చరణ్‌, ఉపాసన దంపతులు జూన్‌ 20న తల్లిదండ్రులయ్యారు. జూబ్లీహిల్స్‌లోని అపోలో హాస్పిటల్‌లో ఉపాసన పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. మెగా ప్రిన్సెస్‌ రాకతో అటు కొణిదెల, ఇటు కామినేని కుటుంబాలలో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. ఇక శుక్రవారం రోజున మెగా ప్రిన్సెస్‌ బారసాల వేడుక అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. కాగా తాజాగా చిరు తన మనవరాలి పేరును ప్రకటించాడు.

చిరంజీవి తన మనవరాలకు క్లీంకారా కొణిదెల అనే పేరును నామకరణం చేసినట్లు వెల్లడించాడు.

లలితా సహస్ర నామం నుంచి ఈ పేరును తీసుకున్నట్లు మెగాస్టార్‌ తెలిపాడు. క్లీంకార ప్రకృతి స్వరూపాన్ని, అమ్మవారి అత్యన్నత శక్తిని ఇది సూచిస్తుందని, మా చిన్న యువరాణి ఇలాంటి లక్షణాలతో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నట్లు చిరు ట్వీట్‌ చేశాడు.ఈ మేరకు మనవరాలితో కలిసి దిగిన ఫోటోను అభిమానులతో పంచుకున్నాడు.

And the baby’s name is ‘Klin Kaara Konidela ‘..

Taken from the Lalitha Sahasranamam .. the name ‘Klin Kaara’ .. signifies a transformative purifying energy that brings about a spiritual awakening!

All of us are sure the little one, the Little Princess will imbibe these… pic.twitter.com/OKCf7Hw18z

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) June 30, 2023