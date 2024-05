NTR Brith Anniversary | ఎన్టీఆర్‌ జయంతి సందర్భంగా ప్రధాని మోదీతో సహ ప్రముఖుల నివాళి

May 28, 2024 / 02:17 PM IST

అమరావతి : దివంగత మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ప్రముఖ నటుడు నందమూరి తారకరామారావు (NTR Birth Anniversary) 101వ జయంతి సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (PM Modi) తో పాటు పలువురు ప్రముఖులు నివాళులు అర్పించారు. తెలుగు సినిమాకు ఎన్టీఆర్‌ గొప్ప స్ఫూర్తి అని, దూరదృష్టి కలిగిన రాజకీయ నాయకుడని మోదీ ట్వీట్‌ (Tweet) లో కొనియాడారు. సినీ, రాజకీయ రంగాల్లో ఎన్టీఆర్‌ సేవలు మరువలేనివని , వెండితెరపై ఎన్నో మరపురాని పాత్రలో నటించి మెప్పించారని పేర్కొన్నారు. ఎన్టీఆర్‌ ఆశయాల సాధనకు కృషి చేస్తామని ఆయన అన్నారు.

Remembering the legendary NTR on his birth anniversary. He was a remarkable icon of Telugu cinema and a visionary leader. His contributions to film and politics continue to inspire generations. From his unforgettable roles on screen to his transformative leadership, he is fondly…

— Narendra Modi (@narendramodi) May 28, 2024