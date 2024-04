April 19, 2024 / 08:50 PM IST

CSK vs LSG : ల‌క్నో గ‌డ్డ‌పై చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్(Chennai Super Kings) బ్యాట‌ర్లు త‌డ‌బ‌డుతున్నారు. ఎల్ఎస్‌జీ బౌల‌ర్ల ధాటికి సీఎస్కే కీల‌క ఆట‌గాళ్లంతా పెవిలియ‌న్ చేరారు. 33 ప‌రుగుల‌కే ఓపెన‌ర్ల‌ను కోల్పోయిన చెన్నై ఏ ద‌శ‌లోనూ కోలుకోలేదు. జ‌డేజా(40) ఒక ఎండ్‌లో పాతుకుపోయినా.. వ‌చ్చిన వాళ్లు వ‌చ్చిన‌ట్టు పెవిలియ‌న్ చేరారు.

ఈ సీజ‌న్‌లో భీక‌ర ఫామ్‌లో ఉన్న శివం దూబే(3)ను స్టోయినిస్ తొలి బంతికే బోల్తా కొట్టించాడు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ స‌మీర్ రిజ్వీ(0) భారీ షాట్ ఆడ‌బోయి స్టంపౌట్ అయ్యాడు. దాంతో, 90 ప‌రుగుల‌కే 5 వికెట్లు కోల్పోయిన సీఎస్కే గౌర‌వ‌ప్ర‌ద‌మైన స్కోర్ కోసం పోరాడుతోంది. ప్ర‌స్తుతం జ‌డేజా.. మోయిన్ అలీ(7)తో ఇన్నింగ్స్ నిర్మిస్తున్నాడు. 15 ఓవ‌ర్ల‌కు చెన్నై స్కోర్.. 105/5.

టాస్ ఓడిన సీఎస్కేకు ఆదిలోనే షాక్. ఫామ్‌లో లేని ఓపెనర్ ర‌చిన్ ర‌వింద్ర‌(0)ను మొహ్సిన్ ఖాన్ బౌల్డ్ చేసి ల‌క్నోకు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. ఆ షాక్ నుంచి తేరుకునే లోపే య‌శ్ ఠాకూర్ సూప‌ర్ బాల్‌తో రుతురాజ్ గైక్వాడ్(17)ను వెన‌క్కి పంపాడు. దాంతో, 33 ప‌రుగుల వ‌ద్ద సీఎస్కే రెండో వికెట్ పడింది. ఆ ద‌శ‌లో క్రీజులోకి వ‌చ్చిన జ‌డ్డూ.. అజింక్యా ర‌హానే(36)తో క‌లిసి ధాటిగా ఆడాడు.

