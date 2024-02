February 9, 2024 / 02:42 PM IST

David Warner : ఆస్ట్రేలియా డాషింగ్ ఓపెన‌ర్ డేవిడ్ వార్న‌ర్(David Warner) మరో ఘ‌న‌త సాధించాడు. మూడు ఫార్మ‌ట్ల‌లో 100 మ్యాచులు ఆడిన తొలి ఆస్ట్రేలియా క్రికెట‌ర్‌(Australia Cricketer)గా వార్న‌ర్ రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. మొత్తంగా ఈ ఫీట్ సాధించిన మూడో ఆట‌గాడిగా డేవిడ్ భాయ్ గుర్తింపు సాధించాడు. హాబ‌ర్ట్‌లో వెస్టిండీస్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి టీ20లో ఓపెన‌ర్‌గా బ‌రిలోకి దిగిన వార్న‌ర్.. పొట్టి ఫార్మాట్‌లో 100వ మ్యాచ్ పూర్తి చేసుకున్నాడు.

అత‌డి కంటే ముందు భార‌త ర‌న్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli), న్యూజిలాండ్ దిగ్గ‌జం రాస్ టేల‌ర్(Ross Taylor)లు ఈ ఫీట్ సాధించారు. కోహ్లీ 113 టెస్టులు, 292 వ‌న్డేలు, 117 టీ20లు ఆడ‌గా.. టేల‌ర్ 112 టెస్టులు, 236 వ‌న్డేలు, 102 టీ20ల్లో న్యూజిలాండ్‌కు ప్రాతినిధ్యం వ‌హించాడు. వార్న‌ర్ ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ 112 టెస్ట‌లు, 161 వ‌న్డేలు ఆడాడు.

David Warner becomes the third player to 100 internationals in each format after Ross Taylor and Virat Kohli 👏 💯 pic.twitter.com/xfNaAoakVh

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 9, 2024