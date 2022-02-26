న్యూఢిల్లీ : దేశ వ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు తగ్గుముఖం పట్టాయి. గడిచిన 24 గంటల్లో కొత్తగా 11,499 పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా, 255 మంది మరణించినట్లు కేంద్ర వైద్యారోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. కరోనా నుంచి మరో 23,598 మంది కోలుకున్నట్లు తెలిపింది. ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా 1,21,881 కేసులు యాక్టివ్గా ఉన్నాయి. డైలీ పాజిటివిటీ రేటు 1.01 శాతంగా ఉంది. ఇప్పటి వరకు 4,22,70,482 మంది కరోనా నుంచి కోలుకోగా, 5,13,481 మంది మరణించారు.
India reports 11,499 fresh #COVID19 cases, 23,598 recoveries, and 255 deaths in the last 24 hours.
Active case: 1,21,881 (0.28%)
Daily positivity rate: 1.01%
Total recoveries: 4,22,70,482
Death toll: 5,13,481
Total vaccination: 1,77,17,68,379 pic.twitter.com/IW6KWWFjdr
— ANI (@ANI) February 26, 2022