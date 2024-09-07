Kubera Movie – Vinayaka Chavithi | తమిళ నటుడు ధనుష్ కథానాయకుడిగా రూపొందుతోన్న తాజా చిత్రం ‘కుబేర’. ఆనంద్, గోదావరి, హ్యాపీడేస్, ఫిదా, లవ్స్టోరీ వంటి బ్లాక్ బస్టర్లు అందుకున్న శేఖర్ కమ్ముల ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. రష్మిక మందన్న కథానాయికగా నటిస్తుంది. అయితే ఈ సినిమాలో టాలీవుడ్ అగ్ర నటుడు అక్కినేని నాగార్జున ప్రత్యేకపాత్ర పోషిస్తున్నారు.
నేడు వినాయక చవితి సందర్భంగా కుబేరా టీం గణేష్ చతుర్థి (Ganesh Chaturthi) శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ.. కుబేర మూవీ నుంచి కొత్త పోస్టర్ను విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టర్లో ఒకవైపు ధనుష్ ఉండగా.. నాగార్జున ఉన్నాడు. సునీల్ నారంగ్, పుస్కుర్ రామ్మోహన్రావు కలిసి నిర్మిస్తున్న ఈ పాన్ ఇండియా చిత్రానికి సంగీతం: దేవిశ్రీప్రసాద్, కెమెరా: నికేత్ బొమ్మి, నిర్మాతలు: సునీల్ నారంగ్, పుస్కూర్ రామ్మోహన్రావు.
Wishing everyone a joyous Vinayaka Chavithi from the #SekharKammulasKubera team! ✨🤗
Get ready to witness the ultimate powerhouse duo— @dhanushkraja sir’s fierce energy and king @iamnagarjuna garu commanding presence. 😎😍@iamRashmika @sekharkammula @jimSarbh @Daliptahil… pic.twitter.com/VzU4uhH1rq
— Kubera Movie (@KuberaTheMovie) September 7, 2024