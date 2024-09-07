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Kubera Movie | గణేష్ చతుర్థి స్పెష‌ల్.. ‘కుబేర’ నుంచి స్పెష‌ల్ పోస్ట‌ర్

Kubera Movie | త‌మిళ న‌టుడు ధనుష్‌ కథానాయకుడిగా రూపొందుతోన్న తాజా చిత్రం ‘కుబేర’. ఆనంద్‌, గోదావరి, హ్యాపీడేస్‌, ఫిదా, లవ్‌స్టోరీ వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్‌లు అందుకున్న శేఖర్‌ కమ్ముల ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. రష్మిక మందన్న కథానాయికగా న‌టిస్తుంది. అయితే ఈ సినిమాలో టాలీవుడ్ అగ్ర న‌టుడు అక్కినేని నాగార్జున ప్రత్యేకపాత్ర పోషిస్తున్నారు.

Kubera Movie | గణేష్ చతుర్థి స్పెష‌ల్.. ‘కుబేర’ నుంచి స్పెష‌ల్ పోస్ట‌ర్

Kubera Movie –  Vinayaka Chavithi | త‌మిళ న‌టుడు ధనుష్‌ కథానాయకుడిగా రూపొందుతోన్న తాజా చిత్రం ‘కుబేర’. ఆనంద్‌, గోదావరి, హ్యాపీడేస్‌, ఫిదా, లవ్‌స్టోరీ వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్‌లు అందుకున్న శేఖర్‌ కమ్ముల ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. రష్మిక మందన్న కథానాయికగా న‌టిస్తుంది. అయితే ఈ సినిమాలో టాలీవుడ్ అగ్ర న‌టుడు అక్కినేని నాగార్జున ప్రత్యేకపాత్ర పోషిస్తున్నారు.

నేడు వినాయ‌క చ‌వితి సంద‌ర్భంగా కుబేరా టీం గణేష్ చతుర్థి (Ganesh Chaturthi) శుభాకాంక్ష‌లు తెలుపుతూ.. కుబేర మూవీ నుంచి కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేసింది. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో ఒక‌వైపు ధ‌నుష్ ఉండ‌గా.. నాగార్జున ఉన్నాడు. సునీల్‌ నారంగ్‌, పుస్కుర్‌ రామ్మోహన్‌రావు కలిసి నిర్మిస్తున్న ఈ పాన్‌ ఇండియా చిత్రానికి సంగీతం: దేవిశ్రీప్రసాద్‌, కెమెరా: నికేత్‌ బొమ్మి, నిర్మాతలు: సునీల్‌ నారంగ్‌, పుస్కూర్‌ రామ్‌మోహన్‌రావు.

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