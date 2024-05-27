Gangs of Godavari | మాస్ కా దాస్ విశ్వక్సేన్ (Vishwak Sen), నేహాశెట్టి కాంబినేషన్లో వస్తోన్న చిత్రం గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari). మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీని ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. రాజోలు భామ అంజలి మరో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తోంది. మే 31న విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉన్నారు.
ప్రమోషన్స్లో భాగంగా నేహాశెట్టి, మాస్ కా దాస్ గేమ్ ఆడారు. whisper challenge గేమ్లో భాగంగా విశ్వక్సేన్ ఓ డైలాగ్ చెబితే అదేంటో నేహాశెట్టి చెప్పాలి. అమ్మతోడు అడ్డంగా నరికేస్తా.. అనే డైలాగ్ చెబితే మందు.. మర్చిపోయావా అంటూ తప్పు సమాధానం చెబుతుంది. యాక్టింగ్ చేయ్.. చెప్తానంటూ ఆ డైలాగ్ ఏంటో చెప్పేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఐ లవ్ యూ నేహాశెట్టి..అని అంటే సారీ మళ్లీ చెప్పు అంటోంది. ఐ లవ్ యూ నేహాశెట్టి అని మంచిగా చెప్పొచ్చు కదా.. అంటోంది డీజే టిల్లు భామ. ఫన్నీగా సాగిన ఈ గేమ్ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ట్రైలర్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి ట్రైలర్ న్యూయార్క్లోని పాపులర్ టైమ్స్ స్క్వేర్స్లో కూడా స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. యూఎస్ఏలో ఈ చిత్రాన్ని కాగ్నియెర్ సినీ క్రియేషన్స్ విడుదల చేస్తోంది. ప్రమోషన్స్లో భాగంగా మే 28న నిర్వహించనున్న ఈ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ మూవీలో అయేషా ఖాన్, సాయి కుమార్, గోపరాజ్ రమణ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో విశ్వక్సేన్ లంకల రత్నగా ఊరమాస్ అవతార్లో కనిపించబోతున్నాడు. గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి చిత్రాన్ని శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార సంస్థ బ్యానర్తో కలిసి ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు.
whisper challenge గేమ్..
Lankala Ratna & Bujji aka @iamnehashetty takes up the fun Whisper Challenge and it’s Bujji’s turn to guess the words! 🤩#GOGTrailer ICYMI ▶️ https://t.co/Y4YcSUmTFJ
Mass Ka Das @VishwakSenActor’s #GangsOfGodavari worldwide grand release at theatres near you on MAY 31st! 🌊🔥… pic.twitter.com/6dLVo6ewPJ
— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) May 27, 2024
టైమ్ స్క్వేర్స్లో ట్రైలర్..
Lankala Ratna’s Blockbuster Vibe Reaches New York Times Square 🔥#GangsOfGodavari Overseas release by @Radhakrishnaen9 💥
USA Release by @CognierCC 🇺🇸#GOGTrailer ICYMI ▶️ https://t.co/MvqaPwsdYM
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— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 26, 2024
మన మీదకి ఎవడైనా వస్తే వాడి మీద పడిపోవటమే! 👊
1️⃣ 𝑴𝒊𝒍𝒍𝒊𝒐𝒏+ 𝑽𝒊𝒆𝒘𝒔 & counting for #GangsofGodavari Trailer in just 2 Hours 💥
Mass Ka Das @VishwakSenActor’s #GOG worldwide grand release at theatres near you on MAY 31st! 🌊🔥#GOGOnMay31st 💥 pic.twitter.com/OxXZj0vbH0
— Fortune Four Cinemas (@Fortune4Cinemas) May 25, 2024
𝐋𝐚𝐧𝐤𝐚𝐥𝐚 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐧𝐚 𝐗 𝐑𝐚𝐧𝐠𝐚 𝐂𝐡𝐞𝐭𝐚 😎
ఈసారి ఒక్కోక్కడికి శివాలెత్తిపోద్దంతే!! 💥
Mass Ka Das @VishwakSenActor’s #GangsOfGodavari is Hitting theatres worldwide on MAY 31st! 🌊🔥#GOGOnMay31st 💥 pic.twitter.com/6s7lve5JUX
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 16, 2024
బ్యాడ్ సాంగ్..
మోత లిరికల్ సాంగ్..
పందెంకోడితో విశ్వక్సేన్..
Team #GangsOfGodavari wishes you all a prosperous and delightful Sankranthi! #HappySankranthi 🌾✨
GANGS OF GODAVARI will arrive in theatres on 8th March, 2024! 💥 pic.twitter.com/2hwbtyUOcf
— VishwakSen (@VishwakSenActor) January 15, 2024
గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి గ్లింప్స్..
విశ్వక్సేన్, నేహాశెట్టి డ్యాన్స్..