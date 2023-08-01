Mrunal Thakur | లవ్ సోనియా సినిమాలో టైటిల్ రోల్లో నటించి బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది మరాఠి భామ మృణాళ్ ఠాకూర్ (Mrunal Thakur). ఆ తర్వాత తెలుగులోసీతారామం సినిమాతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో సూపర్ పాపులారిటీ సంపాదించుకుంది. రీసెంట్గా లస్ట్ స్టోరీస్ సీజన్ 2లో మెరిసిన ఈ భామ నేడు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా కోస్టార్లు, మేకర్స్, అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
ఈ బ్యూటీ ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ టాలీవుడ్ ప్రాజెక్టులతో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. వీటిలో ఒకటి పరశురాం (Parasuram), విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) కాంబోలో వస్తున్న VD 13. ఈ మూవీ సెట్స్లో మృణాళ్ ఠాకూర్ బర్త్ డే కేక్ కట్ చేసి.. టీం మెంబర్స్ ఆమెకు విషెస్ అందించారు. ఈ ఫొటో ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. మృణాళ్ ఠాకూర్ మరోవైపు శౌర్యువ్ డైరెక్షన్లో నాని నటిస్తోన్న హాయ్ నాన్న చిత్రంలో కూడా ఫీమేల్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తోంది.
షూటింగ్ దశలో ఉన్న VD 13 మూవీని 2024 సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేయనున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించేశారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై దిల్ రాజు ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ బ్యానర్కు ఇది 54వ ప్రాజెక్ట్. మృణాళ్ ఠాకూర్ హిందీలో మూడు సినిమాల్లో నటిస్తోంది. వీటిలో ఒకటి చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకుంది. మిగిలిన రెండు సినిమాలు చిత్రీకరణ దశలో, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉన్నాయి.
The shoot of our #VD13 #SVC54 kick started today!🤩
Promising you a perfect entertainer for Sankranthi 2024.❤️🔥@TheDeverakonda #MrunalThakur @ParasuramPetla #KUMohanan @GopiSundarOffl @SVC_official pic.twitter.com/wEBkpqDROv
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) July 15, 2023
VD 13 లాంఛింగ్ స్టిల్స్..
The much awaited collaboration of THE #VijayDeverakonda, @parasurampetla, & @svc_official’s #VD13 is officially launched today.
The talented @mrunal0801 joins the stellar cast.
Shoot begins soon.#SVC54@Thedeverakonda#KUMohanan @GopiSundarOffl #VasuVarma #DilRaju #Shirish pic.twitter.com/ZzOfigIvme
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) June 14, 2023
హాయ్ నాన్న టైటిల్ గ్లింప్స్..
నాని 30 గ్లింప్స్ వీడియో..