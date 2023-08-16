Tiger Nageswara Rao | టైగర్‌ నాగేశ్వరరావుగా రవితేజ దండయాత్ర షురూ అయ్యే టైం ఫిక్స్

Tiger Nageswara Rao| మాస్ మహారాజా రవితేజ (Ravi Teja) నటిస్తున్న తొలి పాన్ ఇండియా చిత్రం టైగర్ నాగేశ్వర రావు (Tiger Nageswara Rao). 1970స్ కాలంలో స్టూవర్ట్పురంలో పాపులర్ దొంగగా పేరుపొందిన టైగర్ నాగేశ్వరరావు జీవిత కథ నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి వంశీ (Vamsee) (డెబ్యూ) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిని టైగర్ నాగేశ్వర రావు ఫస్ట్ లుక్ సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తోంది.
టైగర్ నాగేశ్వరరావు దండయాత్ర రేపు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు మొదలుకానుందని తెలియజేస్తూ.. రవితేజ చేతిలో గొడ్డలిని పట్టుకున్న లుక్ షేర్ చేశారు. ఇప్పుడీ లుక్ క్యూరియాసిటీ మరింత పెంచేస్తోంది. అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై అభిషేక్ అగర్వాల్ నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీ నుంచి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్న బాలీవుడ్ దర్శకనిర్మాత, నటుడు అనుపమ్ ఖేర్ (Anupam Kher), మురళీ శర్మ (MuraliSharma) ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు ఇప్పటికే నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.
ఇందులో అనుపమ్ ఖేర్ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో (ఐబీ) అధికారి రాఘవేంద్ర రాజ్పుత్గా నటిస్తుండగా.. మురళీ శర్మ విశ్వనాథ శాస్త్రిగా నటిస్తున్నాడు. తెలుగు, హిందీతోపాటు పలు భాషల్లో విడుదల చేసిన పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. ఈ చిత్రంతో బాలీవుడ్ బ్యూటీ కృతిసనన్ సోదరి నుపుర్ సనన్ టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తుండగా.. గాయత్రి భరద్వాజ్ సెకండ్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తోంది.
టైగర్ నాగేశ్వర రావు చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 20న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రంలో రేణూదేశాయ్ హేమలత లవణం పాత్రలో నటిస్తోంది.
INDIA’S BIGGEST THIEF IS READY TO BEGIN HIS HUNT 🔥🥷🏾
TIGER’S INVASION BEGINS TOMORROW AT 3.06 PM ❤️🔥#TigerNageswaraRao@RaviTeja_offl @DirVamsee @AbhishekOfficl @AnupamPKher #RenuDesai @NupurSanon @gaya3bh @Jisshusengupta @gvprakash @madhie1 @artkolla @SrikanthVissa… pic.twitter.com/snG68oLeFE
— Abhishek Agarwal Arts (@AAArtsOfficial) August 16, 2023
అనుపమ్ ఖేర్ న్యూ లుక్..
You have been our lucky charm sir!
Thank you for being a special part in #TheKashmirFiles and #Karthikeya2 ❤#TigerNageswaraRao will be another special film in our collaboration. https://t.co/4o7qzQW944
— Abhishek Agarwal Arts (@AAArtsOfficial) August 14, 2023
Introducing the versatile #MuraliSharma as ‘Viswanath Sastry’ from #TigerNageswaraRao ❤️🔥
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— Abhishek Agarwal Arts (@AAArtsOfficial) August 15, 2023