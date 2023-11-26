Rashmika Mandanna | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్బీర్కపూర్ (Ranbir Kapoor), కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా యానిమల్ (Animal). సందీప్ రెడ్డి వంగా (Sandeep Reddy vanga) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ హిందీ, తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో డిసెంబర్ 1న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉంది రష్మిక అండ్ రణ్బీర్ కపూర్ టీం.
యానిమల్ టీం పాన్ ఇండియా స్థాయి ప్రమోషన్స్లో భాగంగా నేడు చెన్నైలో సందడి చేసింది. గోల్డెన్ కోటెడ్ బార్డర్ డిజైన్ ఉన్న గ్రీన్ శారీలో తళుక్కున మెరిసింది. ఇప్పుడీ వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. రణ్బీర్ కపూర్ టీం ఇటీవలే తెలుగు వెర్షన్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా బాలకృష్ణతో కలిసి సందడి చేసిందని తెలిసిందే. అన్స్టాపబుల్ విత్ ఎన్బీకే (Unstoppable With NBK)షోలో రణ్బీర్కపూర్, రష్మిక మందన్నా, సందీప్ రెడ్డి ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించారు.
రణ్బీర్ కపూర్ ఎంట్రీలోనే బాలకృష్ణ ఫేమస్ డైలాగ్ ఫ్లూటు జింక ముందు ఊదు, సింహం ముందు కాదు చెప్పాడు. అనంతరం బాలకృష్ణతో హీరోహీరోయిన్లు ఇద్దరూ కలిసి డ్యాన్స్ కూడా చేశారు. యానిమల్ చిత్రంలో బాబీ డియోల్, అనిల్ కపూర్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని భూషణ్ కుమార్, ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా, కృషన్ కుమార్, మురద్ ఖేతని నిర్మిస్తున్నారు.
గ్రీన్ శారీలో..
Looks like my @iamRashmika mam doesn’t had lunch
Correct know Rashu mam?
Your eyes saying your hungry
First go and eat something re
Today’s Pic’s from #Animal Press Meet In Chennai
Looking cute Rashu mam
But your eyes are looking tired
Skipped sleep?#RashmikaMandanna pic.twitter.com/GglZ2ffDDZ
— Rashmika Karnataka Fc 🤍 (@RoshKarnatakaFc) November 26, 2023
Ranbir Kapoor and Rashmika
Mandanna in Chennai today for promoting #Animal#ranbirkapoor #RashmikaMandanna #Bollywood#AnimalTheFilm pic.twitter.com/XdvfjSFLiy
— Ranbir Kapoor Online (@ranbirkapooron) November 26, 2023
#Rashmika Speech In #Animal Chennai Press Meet…😍#RashmikaMandanna #AnimalTheFilm pic.twitter.com/dnVSqvlWvA
— Cinema Time 🎟️ (@CinemaTime_) November 26, 2023
#Animal Chennai Press Meet Done 🌟#RanbirKapoor #RashmikaMandanna
Follow @CinemaTime_ ..💥 pic.twitter.com/3r1fVPlPlS
— Cinema Time 🎟️ (@CinemaTime_) November 26, 2023
RK and Rashmika today#RanbirKapoor #RashmikaMandanna #Animal #AnimalTheFilm #Bollywood pic.twitter.com/SruFvtaybV
— Ranbir Kapoor Online (@ranbirkapooron) November 26, 2023
Cute 💕 @iamRashmika #RashmikaMandanna pic.twitter.com/k9OHYs8jxW
— Rashmika Lover’s 💗 (@Rashuu_lovers) November 26, 2023
ప్రమోషన్స్లో రణ్బీర్కపూర్..
“#SandeepReddyVanga‘s Next Film is with #Prabhas Anna, If he has a Small Role for me I would love to be part of #Spirit 🔥”
– #RanbirKapoor During #AnimalTheFilm Promotions pic.twitter.com/PlQpHVsJgn
— Prabhas Trends (@TrendsPrabhas) November 24, 2023
యానిమల్ ప్రమోషనల్ స్టిల్స్..
Guess the song which they danced for?
“W̶R̶O̶N̶G̶ WILD ANSWERS ONLY 😈”#RanbirKapoor𓃵 @iamRashmika @imvangasandeep #Animal #AnimalTheFilm #AnimalOn1stDec #UnstoppableWithNBK #NandamuriBalakrishna @ahavideoIN pic.twitter.com/48IJyhxBMR
— Animal The Film (@AnimalTheFilm) November 15, 2023
#MansionHouse #ValueZone #realkhiladiofficial @MYDrPainRelief @Manepally18 @sprite_india #ambicadurbarbathi pic.twitter.com/P0rkiYcolP
— ahavideoin (@ahavideoIN) November 14, 2023
Idi sample mathrame. asalu sisalu show abhi baaki hei mere dosth!😉Get ready for wildest entertainment Feast with team #Animal📷#UnstoppableWithNBK #NandamuriBalakrishna #RanbirKapoor @iamRashmika @imvangasandeep @AnimalTheFilm pic.twitter.com/00EOVynpJL
— ahavideoin (@ahavideoIN) November 14, 2023
నాన్న నువ్ నా ప్రాణం లిరికల్ సాంగ్..
Satranga సాంగ్..
తెలుగు వెర్షన్ సాంగ్..
Satranga is yours noww🤍https://t.co/DEvMZcMcTm#Animal2ndSong #AnimalOn1stDec #AnimalTheFilm @AnimalTheFilm @AnilKapoor #RanbirKapoor @thedeol @tripti_dimri23 @arijitsingh @singer_karthik @shreyaspuranik@KuttiKalam @IananthaSriram@EricnPillai #DurgeshRRajbhatt… pic.twitter.com/guheXsKtrE
— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) October 27, 2023