Family Star | ఐరనే వంచాలా ఏంటీ..? విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ స్టార్ నయా లుక్‌ వైరల్

Family Star |ఈ ఏడాది ఖుషి సినిమాతో మంచి సక్సెస్ అందుకున్నాడు టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda). ఈ స్టార్ యాక్టర్ నటిస్తోన్న క్రేజీ సినిమా ఫ్యామిలీ స్టార్ (Family Star). VD13గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి పరశురాం (Parasuram) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇటీవలే టైటిల్ లుక్ ఫ్యామిలీ స్టార్ను షేర్ చేస్తూ.. లాంఛ్ చేసిన గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా మారింది. ఫ్యామిలీ స్టార్లో మృణాళ్ ఠాకూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది.
సినిమాలోని డైలాగ్ను గుర్తు చేస్తూ.. #Airanevanchalaenti ఏంటి హ్యాష్ ట్యాగ్తో నయా లుక్ను విడుదల చేశారు. విజయ్ దేవరకొండ ఐరన్ను పట్టుకున్న లుక్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఏడాది మా సినిమా అధికారిక పోస్టర్ అంటూ ట్వీట్ చేశారు మేకర్స్. లైన్లో నిలబడి ఉల్లిపాయలు తేవడం.. టైంకు లేచి పిల్లలను రెడీ చేసి స్కూల్ పంపించడమనుకున్నావా.. సెటిల్మెంట్ అంటే..? అంటే అని అజయ్ ఘోష్ అంటుంటే.. భలే మాట్లాడతారన్నా మీరంతా.. ఏ ఉల్లిపాయలు లైన్లో నిలబడి కొంటే వాడు మనిషి కాదా..పిల్లలను రెడీ చేస్తే వాడు మగాడు కాదా.. ఐరనే వంచాలా ఏంటీ..? కొబ్బరికాయ తేవడం మర్చిపోయా.. తలకాయ కొట్టేశా అంటూ విజయ్ దేవరకొండ సింపుల్గా తనదైన స్టైల్లో చెబుతున్న మాస్ డైలాగ్స్ అదిరిపోయాయి.
ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ చిత్రాన్ని 2024 సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై దిల్ రాజు తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ బ్యానర్లో వస్తున్న 54వ ప్రాజెక్ట్.
Aaaaaand….We join the madness !!! 😄
Here is our official poster for the hottest statement this year!🔥#Airanevanchalaenti#FamilyStar pic.twitter.com/btkdoRyBuC
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) October 26, 2023
ఫ్యామిలీ స్టార్ గ్లింప్స్..
VD 13 లాంఛింగ్ స్టిల్స్..
The much awaited collaboration of THE #VijayDeverakonda, @parasurampetla, & @svc_official’s #VD13 is officially launched today.
The talented @mrunal0801 joins the stellar cast.
Shoot begins soon.#SVC54@Thedeverakonda#KUMohanan @GopiSundarOffl #VasuVarma #DilRaju #Shirish pic.twitter.com/ZzOfigIvme
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) June 14, 2023
The shoot of our #VD13 #SVC54 kick started today!🤩
Promising you a perfect entertainer for Sankranthi 2024.❤️🔥@TheDeverakonda #MrunalThakur @ParasuramPetla #KUMohanan @GopiSundarOffl @SVC_official pic.twitter.com/wEBkpqDROv
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) July 15, 2023