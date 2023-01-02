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Amigos | కల్యాణ్‌రామ్ అమిగోస్ నుంచి మరో అప్‌డేట్‌

Amigos | కల్యాణ్‌రామ్ అమిగోస్ నుంచి మరో అప్‌డేట్‌

నందమూరి కల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri KalyanRam) న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా కొత్త సినిమాను ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. రాజేంద్రరెడ్డి కథనందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అమిగోస్ (Amigos) టైటిల్‌ ఫిక్స్ చేశారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

కాగా తాజాగా మరో అప్‌డేట్ అందించింది కల్యాణ్ రామ్‌ టీం. దివంగత లెజెండరీ రైటర్‌ వేటూరిగారి కలం నుంచి జాలువారిన క్లాసిక్‌ సాంగ్‌తో బ్లాక్ బస్టర్ ఆల్బమ్‌ లోడింగ్ షురూ.. అమిగోస్‌ ఆడియో సరిగమపసౌత్‌లో.. అంటూ కొత్త అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్. అంతేకాదు 2023 ఫిబ్రవరి 10న అమిగోస్‌ థియేటర్లలో సందడి చేయనుందని తెలియజేశారు.

ఇప్పటికే నవీన్‌ మేడారం దర్శకత్వంలో డెవిల్‌ : ది బ్రిటీష్‌ సీక్రెట్‌ ఏజెంట్‌ సినిమా సెట్స్‌ పై ఉంది. అమిగోస్‌లో కల్యాణ్ రామ్‌ పారిశ్రామిక వేత్త సిద్దార్థ్‌గా కనిపించబోతున్నాడు. అమిగోస్‌లో ఆషికా రంగనాథ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి గిబ్రాన్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌.

అమిగోస్ నుంచి మరో అప్‌డేట్‌..

పారిశ్రామిక వేత్త సిద్దార్థ్‌గా..

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