Ambajipeta Marriage Band | కలర్ఫొటో ఫేం, టాలీవుడ్ యాక్టర్ సుహాస్ (Suhas) హీరోగా నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి అంబాజీపేట మ్యారేజ్ బ్యాండ్ (Ambajipeta Marriage Band). దుశ్యంత్ కటికినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను లాంఛ్ చేయగా.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. తాజాగా సుహాస్ టీం టీజర్ అప్డేట్ అందించింది.
సౌండ్ దద్దరిల్లిపోతుంది.. అంటూ అంబాజీపేట మ్యారేజ్ బ్యాండ్ టీజర్ను రేపు ఉదయం 11:07 గంటలకు లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. మ్యారేజీ బ్యాండ్ గెటప్లో ఉన్న సుహాస్ టీజర్ అప్డేట్ లుక్ సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తోంది. మ్యారేజ్ బ్యాండ్ టీం సాగించే ఫన్ రైడ్ స్టోరీతో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు ఫస్ట్ లుక్తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్. ఈ మూవీలో పుష్ప ఫేం జగదీశ్ ప్రతాప్ బండారి, గోపరాజు రమణ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రాన్ని గీతా ఆర్ట్స్ 2, మహాయణ మోషన్ పిక్చర్స్, ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. సుహాస్ మరోవైపు ఆనందరావ్ అడ్వంచర్స్ (Anandrao Adventures) సినిమాలో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి రామ్ పసుపులేటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మిక్కీ జే మేయర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు మంచి స్పందన వస్తోంది.
టీజర్ అప్డేట్..
సౌండ్ దద్దరిల్లిపోతుంది 🥁🎷
Get ready for a ‘GUTSY TALE’ from Ambajipeta 💥💥#AmbajipetaMarriageBand teaser announcement tomorrow at 11.07 AM ❤️🔥#BunnyVas @ActorSuhas @Shivani_Nagaram @Dushyanth_dk @mahaisnotanoun @DheeMogilineni @GA2Official @Mahayana_MP @SonyMusicSouth pic.twitter.com/5o39rSZL5E
— GA2 Pictures (@GA2Official) October 4, 2023
గ్యాంగ్ ల్యాండ్ అయ్యింది…
ఇంక బ్యాండ్ మోగిపోతుంది 🎺🥁
Here’s the first look of #AmbajipetaMarriageBand 💥💥#BunnyVas @ActorSuhas @Dushyanth_dk @mahaisnotanoun @DheeMogilineni @GA2Official @Mahayana_MP pic.twitter.com/guIzq9UFu7
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) April 11, 2023