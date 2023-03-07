Apps:
Follow us on:
Home National Women Bodybuilders Pose In Front Of Lord Hanuman Cutout At Mp Event

Women Bodybuilders: హ‌నుమాన్ క‌టౌట్ ముందు మ‌హిళా బాడీబిల్డ‌ర్ల ఫోజులు.. వీడియో

women bodybuilders: మ‌హిళా బాడీబిల్డ‌ర్లు ఓ ఈవెంట్‌లో హ‌నుమాన్ ఫోటో ముందు ఫోజులిచ్చారు. ఈ ఘ‌ట‌న మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లో జ‌రిగింది. దీనిపై కాంగ్రెస్‌, బీజేపీ మ‌ధ్య వాగ్వాదం న‌డుస్తోంది.

Women Bodybuilders: హ‌నుమాన్ క‌టౌట్ ముందు మ‌హిళా బాడీబిల్డ‌ర్ల ఫోజులు.. వీడియో

భోపాల్‌: మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోని ర‌త్లాంలో జ‌రిగిన బాడీబిల్డ‌ర్ల కాంపిటీష‌న్(Bodybuilders Competition) వివాదాస్ప‌ద‌మైంద‌. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల మ‌ధ్య ఆ పోటీ రాజ‌కీయ చ‌ర్చ‌కు దారి తీసింది. బాడీబిల్డింగ్ పోటీ జ‌రిగిన వేదిక‌పై ఉన్న హ‌నుమాన్ క‌టౌట్ ముందే మ‌హిళ‌లు బాడీబిల్డింగ్(Women Bodybuilders) పోటీలు నిర్వ‌హించ‌డం ప‌ట్ల విమ‌ర్శ‌లు వెల్లువెత్తాయి. మార్చి 4,5 తేదీల్లో ర‌త్లాం(Ratlam)లో 13వ మిస్ట‌ర్ జూనియ‌ర్ బాడీబిల్డింగ్ పోటీల‌ను నిర్వ‌హించారు. అయితే ఆ స‌మ‌యంలో మ‌హిళా బాడీబిల్డ‌ర్లు హ‌నుమాన్(Lord Hanuman) కటౌట్ ముందే ఫోజులు ఇచ్చారు. దీనిపై అభ్యంత‌రాలు వ్య‌క్తం అవుతున్నాయి.

బాడీబిల్డింగ్ పోటీలు ముగియ‌గానే కాంగ్రెస్ నేత‌లు ఆ ప్రాంతంలో గంగా జ‌లాన్ని(Ganga Water) చ‌ల్లి శుద్ది చేశారు. ఇంకా అక్క‌డ హ‌నుమాన్ చాలీసా చ‌దివారు. బీజేపీ మేయ‌ర్ ప్ర‌హ్లాద్ ప‌టేల్ నేతృత్వంలో ఆ పోటీని నిర్వ‌హించిన‌ట్లు ఆరోప‌ణ‌లు ఉన్నాయి. ఆ కాంపిటీష‌న్‌కు చెందిన వీడియోలు ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. సీఎం శివ‌రాజ్ సింగ్ చౌహాన్ బ‌ర్త్‌డే(CM Chauhan Birthday) నేప‌థ్యంలో ఈ ఈవెంట్‌ను ఆర్గ‌నైజ్ చేశార‌ని, ఈ ఘ‌ట‌న ప‌ట్ల సీఎం క్ష‌మాప‌ణ‌లు చెప్పాల‌ని కాంగ్రెస్ నేత‌లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

Also Read:

RELATED ARTICLES

తాజా వార్తలు

ట్రెండింగ్ వార్తలు