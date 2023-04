April 1, 2023 / 12:43 PM IST

ముంబై: దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై (Mumbai) మహానగర వీధుల్లో ఓ బైక్‌తో ప్రమాదకరంగా స్టంట్లు (Bike Stunts) చేసిన ముగ్గురిపై పోలీసులు (Mumbai Police) కేసు నమోదుచేశారు. ఓ యువకుడు తన బైక్‌పై ముందు భాగంలో ఒక యువతిని, వెనుక మరో యువతిని కూర్చోబెట్టుకుని స్టంట్స్‌ చేశాడు. బైక్‌ ముందు భాగాన్ని అమాంతం పైకిలేపి అలానే కొద్ది దూరంపాటు తీసుకెళ్లాడు. వారి స్టంట్‌ను మరో బైకర్‌ వీడియోతీయగా.. పాట్‌హోల్‌ వారియర్స్‌ ఫౌండేషన్‌ (Pothole Warriors Foundation) అనే సంస్థ తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో పోస్టుచేసింది. బైక్‌ నంబర్‌ ఆధారంగా వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ముంబై ట్రాఫిక్‌ పోలీసులను కోరుతూ క్యాప్షన్‌ జతచేసింది.

దీనికి స్పందించిన పోలీసులు బైకర్‌తోపాటు ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిలపై కేసు నమోదుచేసినట్లు ట్విట్టర్‌ వేదికగా ప్రకటించారు. వారిగురించి ఎవరికైనా వివరాలు తెలిస్తే తమకు చెప్పాలని.. బైక్‌ నంబర్‌ను అందులో ఉంచారు. వారిని చట్టపరంగా శిక్షిస్తామని చెప్పారు.

A case has been registered with BKC Police Station. Investigation into identifying the accused is underway.

If anyone has any information about persons in this video, you can DM us directly. https://t.co/CWGoqzSuaP

— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) March 31, 2023