They Call Him OG | ఓజీ అంటే అర్థమిదే.. ట్రైలర్‌ గురించి డైరెక్టర్‌ సుజిత్ ఏమన్నాడంటే..?

OG | పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తోన్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్ ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి ఓజీ (OG). సాహో ఫేం సుజిత్ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఓజీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన HUNGRY CHEETAH గ్లింప్స్ నెట్టింట వ్యూస్ పంట పండిస్తూ.. టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై వస్తోన్న ఓజీ సెప్టెంబర్ 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. కాగా ఈ సినిమా కొత్త అప్డేట్ గురించి ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులు, మూవీ లవర్స్ కోసం ఆసక్తికర వార్త ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
అదేంటనుకుంటున్నారా..? ఓజీ ట్రైలర్. ఇటీవల ఇంటర్వ్యూలో సుజిత్ ఓజీ గురించి మాట్లాడుతూ.. నేను చాలా జపనీస్ సినిమాలు చూస్తాను. పవన్ కల్యాణ్కు కూడా జపనీస్ సినిమాలంటే చాలా ఇష్టం. పవన్ కల్యాణ్ జపనీస్ సినిమా మేకర్ అకిరా కురసోవాను అభిమానించడంతో తన కొడుకుకు అకీరా అని పేరు పెట్టారు. OG అంటే ఓజాస్ గంభీర. ఓజాస్ అంటే మాస్టర్.. గంభీర అనేది కథానాయకుడి పేరు. OG అంటే ఒరిజినల్ గ్యాంగ్స్టర్ అని కూడా అర్థం.
పవన్ కల్యాణ్ తన సినిమాల్లో స్కోప్ లేకపోయినా జపనీస్ రిఫరెన్స్లను చేర్చడం గమనించాను. మేము OGలో ఉద్దేశపూర్వకంగా జపనీస్ ఎలిమెంట్స్ను యాడ్ చేయలేదు. కథానుగుణంగానే స్క్రిప్ట్లో యాడ్ చేశాం. ట్రైలర్ కూడా సిద్ధమైందంటూ చెప్పుకొచ్చారు. సుజిత్ చేసిన ఈ కామెంట్స్తో పవన్ కల్యాణ్ నుంచి అభిమానులు కోరుకుంటున్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ను పెట్టబోతున్నట్టు అర్థమవుతోంది.
ఓజీలో గ్యాంగ్ లీడర్ ఫేం ప్రియాంకా ఆరుళ్ మోహన్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తోంది. టాలీవుడ్ యాక్టర్ వెంకట్, కోలీవుడ్ భామ శ్రియా రెడ్డి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి రవి కే చంద్రన్ సినిమాటోగ్రాఫర్. ఏఎస్ ప్రకాశ్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్. పవన్ కల్యాణ్ ఖాతా మరోవైపు ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్, హరిహరవీరమల్లు కూడా లైన్లో పెట్టాడని తెలిసిందే.
ఓజీ గ్లింప్స్..
ఓజీ షూట్ లొకేషన్లో వెంకట్ ఇలా..
Hero #Venkat Doing Important role in @PawanKalyan‘s #TheyCallHimOG 🔥 pic.twitter.com/pa44ZqfI9X
— KARNATAKA PawanKalyan FC™ (@KarnatakaPSPKFC) October 29, 2023
#TheyCallHimOG BMS interests crossed 50K
Next target 🎯 100K interests #PawanKalyan #Sujeeth @MusicThaman annaaaaa oka #Retweet anna 🙌🙌🙌🙌🙌🙌
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— sujeeth cinematic (@manisign5_) May 16, 2024
ఓజీ స్టైలిష్ రిలీజ్ డేట్ లుక్..
The #OG will arrive on 27th September 2024. #TheyCallHimOG #OGonSept27th pic.twitter.com/4PZTUZe2db
— DVV Entertainment (@DVVMovies) February 6, 2024
Alaantodu malli thirigi vasthunnadante…..#OG Grand release on Sept 27th…🔥🔥🔥🔥#FireStormIsComing#TheyCallHimOG #OGonSept27th @PawanKalyan #Sujeeth #EmraanHashmi @priyankaamohan @MusicThaman @dop007 @NavinNooli @DVVMovies pic.twitter.com/P8kNuOkMB5
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) February 6, 2024
Powerstar #PawanKalyan’s Highly Anticipated #OG to have a Grand Release Worldwide on September 27th!#PowerStarPawanKalyan
#TheyCallHimOG #Sujeeth @IamKalyanDasari @DVVMovies pic.twitter.com/ZugOArGhGi
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) January 30, 2024
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఫస్ట్ గ్లింప్స్..