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Ayalaan | శివ‌కార్తికేయ‌న్ అయలాన్ విడుదలలో ఆలస్యం.. కారణమిదే..!

Ayalaan | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో శివ‌కార్తికేయ‌న్ (Sivakarthikeyan) నటించిన తాజా చిత్రం అయలాన్ (Ayalaan‌). ఆర్‌ రవికుమార్‌ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ తెలుగు వెర్షన్‌ నేడు ప్రేక్షకుల ముందుకొస్తున్నట్టు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే మార్నింగ్ షో చూద్దామనుకున్న టాలీవుడ్‌ మూవీ లవర్స్‌కు నిరాశ మిగిలింది.

Ayalaan | శివ‌కార్తికేయ‌న్ అయలాన్ విడుదలలో ఆలస్యం.. కారణమిదే..!

Ayalaan | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో శివ‌కార్తికేయ‌న్ (Sivakarthikeyan) నటించిన తాజా చిత్రం అయలాన్ (Ayalaan‌). ఆర్‌ రవికుమార్‌ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ తమిళనాడులో జనవరి 12న విడుదల కాగా మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది. ఈ మూవీ నేడు అయలాన్‌ తెలుగు వెర్షన్‌ నేడు ప్రేక్షకుల ముందుకొస్తున్నట్టు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే మార్నింగ్ షో చూద్దామనుకున్న టాలీవుడ్‌ మూవీ లవర్స్‌కు నిరాశ మిగిలింది. పలు సాంకేతిక కారణాల వల్ల తెలుగు వెర్షన్‌ విడుదల ఆలస్యమైంది. దీంతో అయలాన్‌ను మధ్యాహ్నం విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్‌.

ఈ మూవీలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh) హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్‌ సెన్సేషన్‌, ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్‌ రెహమాన్ మ్యూజిక్, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందించాడు. అయలాన్‌లో శరద్‌ కేల్కర్‌, ఇషా కొప్పికర్‌, భానుప్రియ, యోగి బాబు, కరుణాకరన్‌, బాల శరవణన్‌ కీ రోల్స్‌లో నటించారు. శివకార్తికేయన్ తెలుగు

ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా యాంకర్‌తో కలిసి Ayalaa Ayalaa పాటకు డ్యాన్స్ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కాగా మేకర్స్‌ తెలుగులో రిలీజ్‌ కాకముందే ఈ సూపర్ హిట్ సినిమాకు సీక్వెల్‌ కూడా రెడీ అవుతున్నట్టు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. అయలాన్‌ 2ను కేజేఆర్‌ స్టూడియోస్‌, ఫాంటోమ్‌ ఎఫ్‌ఎక్స్‌ స్టూడియో సంయుక్తంగా తెరకెక్కించనున్నాయి. ఈ సారి ప్రత్యేకించి వీఎఫ్‌ఎక్స్‌, సీజీఐ పనుల కోసమే రూ.50 కోట్లు ఖర్చుపెట్టబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. శివకార్తికేయన్ మరోవైపు రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వంలో SK21 సినిమా కూడా చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో సాయిపల్లవి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

 

 

 

అయలాన్ 2 వచ్చేస్తుంది..

 

 

శివకార్తికేయన్‌ న్యూ లుక్‌..

 

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